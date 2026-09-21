Imbroda rechaza el nuevo centro de inmigrantes de Interior: "Es una política disparatada"

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha mostrado este martes su oposición rotunda a los planes del Ministerio del Interior de construir unas nuevas instalaciones para acoger a extranjeros que cruzan la frontera de forma irregular. Según ha denunciado el dirigente popular, se trata de una "política totalmente disparatada", ya que la ciudad autónoma necesita medidas legales y operativas que faciliten el retorno inmediato a los países de origen en lugar de habilitar permanentemente más espacios de acogida que actúan como efecto llamada.

A través de un mensaje de audio remitido a los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha confesado "totalmente sorprendido" por las intenciones del departamento gubernamental. Ha recordado que el territorio ya dispone de un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) operativo, por lo que carece de sentido duplicar este tipo de infraestructuras si no se aborda el problema de fondo. "Si ya hay uno, el CETI, ¿para qué quieren otro? ¿Pero cuál es la política migratoria que van a seguir, aceptar a todos los que entren sin retornar a ninguno a su país de origen?", ha interpelado de forma contundente.

En este sentido, ha advertido de que, de continuar con esta estrategia de puertas abiertas amparada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, siempre "va a faltar espacio y sitio", puesto que el flujo de llegadas masivas puede alcanzar "cientos de miles, millones" sin que nadie en Madrid sea capaz de establecer "cuál es el límite". Ante esta grave situación, ha instado al Gobierno a abandonar su inacción y a impulsar de manera apremiante una reforma de la legislación vigente para que los trámites de expulsión de los extranjeros en situación irregular sean "mucho más flexibles, ágiles y rápidos".

Además, el líder melillense ha puesto el foco en uno de los aspectos más delicados y explotados de la actual crisis fronteriza: los menores extranjeros no acompañados. El presidente autonómico considera imprescindible que los retornos a los países emisores incluyan también a este colectivo, garantizando "toda la protección que haya que darle al menor" para que regrese de manera segura con sus padres. De lo contrario, ha alertado, esta figura jurídica se convierte en una vía migratoria descaradamente camuflada para consolidar el asentamiento ilegal, algo que su Administración rechaza asumir con resignación.

En lugar de inaugurar nuevos recintos que perpetúan el problema, la exigencia de la ciudad pasa por dotar a las autoridades de más herramientas técnicas y capital humano para devolver inmediatamente a quienes asaltan los límites del territorio nacional. "No se pueden enquistar en Melilla miles y miles de inmigrantes, como está pasando en Ceuta y sin dar una solución urgente", ha lamentado, garantizando que dará la batalla legal y política "hasta donde haya que pelear" contra lo que define como el fracaso absoluto de un modelo migratorio "errático".

Paralelamente a este choque institucional por las políticas de acogida, la tensión en el perímetro fronterizo norteafricano amenaza con recrudecerse drásticamente en los próximos días. Por ello, el Ejecutivo local ha solicitado formalmente la convocatoria de una reunión extraordinaria y urgente de la Junta Local de Seguridad. El principal objetivo de esta cita es analizar exhaustivamente las informaciones fidedignas que alertan sobre posibles movimientos organizados dirigidos a promover nuevos intentos de entrada irregular con un impacto directo sobre la integridad de las fronteras españolas.

La Consejería de Seguridad Ciudadana ha reclamado encarecidamente que este encuentro al más alto nivel se celebre como máximo antes del próximo 23 de septiembre, coincidiendo con la fecha en la que las mafias y diversos llamamientos en redes sociales auguran nuevas avalanchas. Esta demanda se fundamenta en la necesidad de disponer de información oficial y coordinar un sólido dispositivo de prevención de la mano de la Delegación del Gobierno, evitando así cualquier atisbo de improvisación institucional ante estas crisis.