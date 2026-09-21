Interior envía refuerzos a Ceuta y Melilla y cifra en sólo 3.500 inmigrantes los que deambulan por Ceuta sin control

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado este lunes el refuerzo del perímetro fronterizo de las ciudades de Ceuta y Melilla ante la alerta de un posible nuevo asalto masivo para este miércoles 23, coincidiendo con la celebración de elecciones legislativas en Marruecos. Es conocido que en este tipo de grandes eventos en el país vecino se produce una importante relajación en sus fuerzas de seguridad, lo que facilita los asaltos a los perímetros fronterizos.

"Hemos reforzado con carácter preventivo tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana. Se han destinado tres nuevos pelotones de los GRS (Grupos de Reserva y Seguridad) de la Guardia Civil en Melilla, y lo mismo en Ceuta. Tiene una finalidad preventiva fruto de una evaluación continuada de toda la información que disponemos de todos los servicios de información", ha explicado el máximo responsable de la seguridad en España.

Respecto a la cifra de inmigrantes que todavía se encuentran deambulando sin ningún tipo de control por las calles de la ciudad autónoma, después de que participasen en el asalto al perímetro fronterizo de Ceuta el pasado 30 y 31 de julio, la ha situado en torno a los 3.000-3.500 individuos. Una cifra muy lejana a la que este mismo lunes ha aportado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que la ha elevado hasta los 13.000 inmigrantes.

El ministro ha informado de que en estos momentos se están haciendo unos 105 triajes al día entre los inmigrantes mayores de edad -siguiendo las normas establecidas por la Unión Europea-, aumentando la cifra de inmigrantes con este trámite finalizado en estos momentos a los 2.500. También ha dicho que en el caso de menores se están realizando unos 50 triajes/día y que se tardará tiempo todavía en terminar con los 1.700 menores que creen que entraron en el asalto masivo a la frontera de este verano.

La seguridad de Ceuta ha vuelto a estar en el centro de su comparecencia. Ha acusado a los medios de comunicación de "malinterpretar" sus palabras sobre la "inseguridad subjetiva" en Ceuta y ha dicho que su objetivo es "volver a la seguridad del 30 de julio de 2026. ¿Cuál es esa seguridad? Que la ratio de criminalidad era 7 puntos por debajo de la media nacionalidad, 13 puntos inferior a la ratio del 7 de julio de 2018, cuando llegué al Gobierno".

"Me parece hipócrita que hablen de seguridad aquellos que cuando gobernaban tenían en Ceuta una ratio de criminalidad de 7-8 puntos superior a la media nacional. El objetivo del Ministerio Interior es que Ceuta recobre la normalidad del 30 de julio de 2026, que no tienen nada que ver con esos salvanosequés que gestionaban España hasta el 7 de julio de 2018", ha dicho Marlaska en alusión a las críticas que llegan desde los dirigentes políticos del PP.

Por último, ha justificado la decisión de que no se pueda jugar en la ciudad el partido internacional de fútbol entre las selecciones de España y México sub20 pese a que se viene jugando con normalidad en la ciudad los partidos del Ceuta en la Segunda División de fútbol. "La unidad de la Policía encargada al respecto ha emitido, como en otros partidos, un informe en el que refiere la dificultad de un partido de esas características, de característica internacional", ha comenzado diciendo el ministro.

"Primero por las características del propio campo de fútbol de Ceuta que no tiene una unidad de coordinación. Añade, si no me equivoco, un segundo elemento que es la premura con la que se ha anunciado la celebración del partido. Y, en tercer lugar, hace referencia a la situación concreta y a la necesidad de los medios a disposición de las Fuerzas de Seguridad para cumplir un objetivo prioritario y principal ahora mismo que es tratar de regresar a la mayor brevedad posible a la normalidad que se perdió el 30 de julio", ha justificado Marlaska.