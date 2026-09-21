La Fiscalía diluyó en su informe sobre la invasión de Ceuta el delito que apunta al Gobierno para "controlar daños"

La Fiscalía diluyó en su informe sobre la invasión de Ceuta el delito que apunta a la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez para "controlar daños". Se trata del delito por comprometer la paz o la independencia del Estado que conlleva penas de entre 8 y 15 años de prisión.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional remitió un informe a la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 María Tardón en el que apreciaba posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave, organización o grupo criminal. Por otro lado, apuntaba que "deberá determinar si los hechos pudieran integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado". Este último delito es el que apunta directamente al Gobierno y la juez Tardón, sin embargo, lo resaltaba en su auto: "En primer lugar, los hechos pueden ser calificados como un delito que compromete la paz o la independencia del Estado". Además, la magistrado destacaba que "del examen provisional de los hechos se deduce que el delito tiene una intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial como bien señaló el presidente del Gobierno quien, durante su visita a Ceuta el día 31 de julio de 2026, definió los hechos como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España".

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "la investigación de la Fiscalía recayó inicialmente en el fiscal José Perals. Sin embargo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Jesús Alonso asumió el caso días antes de que el Ministerio Público emitiera su informe sobre los posibles delitos cometidos por la invasión de Ceuta y la competencia o no de la propia Audiencia Nacional para investigar el caso".

"Esta decisión provocó un gran revuelo interno en el Ministerio Público, ya que el objetivo no era otro que controlar los posibles daños de la investigación para proteger al Gobierno del PSOE o al propio Pedro Sánchez de su responsabilidad penal. Los delitos recogidos por la Fiscalía están abocados al archivo de la investigación y a que el caso quede en nada", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Jesús Alonso no tiene autoridad, ni criterio propio y hace lo que le manda la fiscal general del Estado Teresa Peramato. Mientras, la propia Peramato hace todo lo que le pide el Gobierno de Pedro Sánchez. Por este motivo, se relevó al fiscal Perals de la causa, un fiscal competente e independiente que había planteado una investigación inicial que podría salpicar de lleno al Ejecutivo socialista".

El delito por comprometer la paz o la independencia del Estado subrayado por la magistrado Tardón viene recogido en el artículo 590.1 del Código Penal y castiga a quien, mediante "actos ilegales o que no estén debidamente autorizados", exponga a los españoles a sufrir "vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes". El Código Penal establece para esta conducta una pena de ocho a quince años de prisión si el autor es autoridad o funcionario público y de cuatro a ocho años si no lo es.

La magistrado María Tardón acordaba la semana pasada convocar en calidad de testigos a Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del delegado de Gobierno de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano; y al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Además, la sección número 6 del Tribunal de Instancia de Ceuta, que manejaba una investigación en la que constaba como querellado el delegado de Gobierno de la ciudad autónoma.

Investigación tecnológica secreta

La instructora acordaba además que "se formará Pieza Separada de Investigación Tecnológica", que tendrá naturaleza secreta para "identificar personalmente a los responsables de la convocatoria, determinando sus conexiones nacionales e internacionales".

La magistrado explicaba que "habrán de emitirse, conforme se solicita en el ordinal 2º, Comisiones Rogatorias Internacionales y Órdenes Europeas de Investigación a Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital identificada durante la investigación, interesando: La conservación inmediata y posterior remisión de los datos de registro de las cuentas utilizadas para la difusión de la convocatoria, direcciones IP, dispositivos empleados, números de teléfono asociados, correos electrónicos vinculados, historial de conexiones y contenido de grupos, canales y perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026".

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