La juez Tardón exige las fotos de los satélites de los días previos a la invasión de Ceuta y que Sánchez oculta

Fuentes del CNI confirman que el movimiento de más de 80.000 personas camino de la frontera española de Ceuta fue captado y anticipado por la conexión con las antenas de los móviles de los invasores. Pero, al margen de ello, ese movimiento de un volumen de personas similar al de todo Toledo, tuvo que ser captado por las fotos de los satélites españoles. Pedro Sánchez no ha querido mostrar ni desclasificar esas imágenes. Ahora, la juez Tardón las reclama como prueba de que el Gobierno estaba al corriente de la llegada de la invasión de Marruecos y no hizo nada.

"Para la ejecución de estas diligencias de investigación se formará Pieza Separada de Investigación Tecnológica, actuándose en la misma cuantas actuaciones resulten derivadas de las mismas y que […] tendrá naturaleza secreta sin necesidad de que se acuerde expresamente el secreto de la misma", señala la magistrada en su último auto.

Y es que el contenido a investigar en esta pieza será, de hecho, no solo material secreto, sino de tal relevancia que forma parte de lo que se ha negado a desclasificar Sánchez pese a su promesa de que abriría todos los informes y archivos relativos a la invasión de Ceuta.

Comparaciones de bases de datos policiales nacionales, registros de fronteras, bases de Interpol, Europol y cualesquiera otras herramientas disponibles para la identificación de personas; datos del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras-Cenif y a la Comisaría General de Policía Científica; datos relativos a los efectivos uniformados que aparecen reflejados en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa para "intentar, en lo posible, reconstruir la cadena de mando operativa presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026; etc. Infinidad de datos sensibles que van a ser analizados y donde unas fotos cobran una importancia radical.

"Al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) [se le requiere] para que aporte a este Juzgado cuantas imágenes satelitales disponga respecto de la horquilla temporal comprendida entre las 00:00 horas del día 20 de julio y las 23:59 horas del día 7 de agosto de 2026, de la Playa de Fnideq (Marruecos) colindante con la zona fronteriza española y la playa de El Trampolín (Ceuta), y que pudieran haber sido obtenidas por su Mando de Operaciones (MOPS), Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), y de cualquier otro centro de su ámbito que pudiera haber realizado dicha tarea". Se trata de las fotos previas —no desde el 30 de julio, día de la invasión—, sino previas. Es decir, que la juez busca las imágenes que tuvieron que delatar un movimiento de nada menos que 80.000-100.000 personas y que se desplazaron a lo largo de días generando la mayor y evidente alerta de que se preparaba la invasión.

Esas fotos son clave. Tanto, que Sánchez no ha querido desclasificarlas por su evidente y delator mensaje de que se tomó la decisión de no actuar.

"Igualmente, y para la misma zona geográfica, en el intervalo que media entre las 00:00 horas del día 20 de julio y las 23:59 horas del día 7 de agosto de 2026, para que facilite las imágenes videográficas que hubiera podido obtener a través de sus Mandos Operativos aéreo, marítimo y terrestre. Idéntica petición debe hacerse extensiva respecto de cualquiera de las imágenes captadas y almacenadas por el sistema de videovigilancia que de ese EMAD depende, en relación con estos hechos, y que abarque la zona fronteriza de la Ciudad Autónoma de Ceuta y el territorio limítrofe con Marruecos, con especial atención a la zona perimetral adyacente y contigua a El Tarajal", añade el auto.