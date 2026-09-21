La Policía Nacional detiene a dos inmigrantes por robos con violencia en Ceuta

La Policía Nacional ha procedido a la detención durante la madrugada de este lunes de dos inmigrantes acusados de ser los presuntos autores de sendos robos con violencia, cometidos en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ambos individuos han quedado a disposición policial a la espera de que concluya la instrucción de las correspondientes diligencias procesales.

La primera de las intervenciones policiales se desarrolló en la calle Doctora Soraya, situada en las inmediaciones de la barriada de Loma Colmenar. En este enclave, los agentes procedieron al arresto de un menor de origen marroquí. Según los datos facilitados por la Jefatura Superior de Policía, el detenido habría empleado la fuerza para sustraer un teléfono móvil a otro joven, también de nacionalidad marroquí, que se encontraba en la zona.

El segundo suceso violento tuvo lugar en las inmediaciones de la playa del Trampolín. En este caso, el detenido es un inmigrante que intentó perpetrar un robo con violencia contra un ciudadano español, al que presuntamente trató de arrebatar el dinero que llevaba consigo. La resolución de este incidente fue posible gracias a la rápida y decidida actuación de un grupo de militares que se encontraban en la zona. Fueron estos efectivos castrenses quienes lograron retener al sospechoso en el lugar de los hechos y dieron aviso de inmediato a las fuerzas de seguridad. Tras recibir la alerta, los agentes se desplazaron al lugar, se hicieron cargo de la intervención y formalizaron la detención del presunto delincuente.

Estos nuevos arrestos no constituyen hechos aislados, sino que se enmarcan en una larga sucesión de intervenciones policiales que vienen produciéndose prácticamente cada noche en Ceuta. Esta escalada de inseguridad coincide temporalmente con la llegada masiva de inmigrantes que se registró en la ciudad a finales del pasado mes de julio, un episodio que ha tensionado significativamente los recursos de protección ciudadana.

En este sentido, diversas fuentes policiales han confirmado que, durante las últimas semanas, se han llevado a cabo numerosos arrestos vinculados a un amplio abanico de delitos. Entre las infracciones penales más recurrentes destacan los robos, las agresiones y las amenazas, así como los daños en bienes, los allanamientos de morada y otros delitos dirigidos tanto contra el patrimonio como contra la integridad física de las personas.

Ante esta grave coyuntura, los sindicatos policiales y diferentes organizaciones profesionales del sector llevan alertando desde hace varias semanas del drástico incremento de los incidentes en la vía pública. Los representantes de los agentes exigen a las administraciones competentes que se mantengan y amplíen los refuerzos extraordinarios de personal, argumentando que son absolutamente imprescindibles para hacer frente a una situación de inseguridad que califican de excepcional y que pone a prueba el mantenimiento del orden público.