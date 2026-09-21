La Policía Nacional localiza un nuevo piso patera en Ceuta

La Policía Nacional ha localizado a diez inmigrantes marroquíes que se encontraban ocultos en el interior de una vivienda de la barriada del Príncipe de Ceuta. Los agentes tienen identificado al responsable del inmueble, aunque no se encontraba en la vivienda durante la intervención y no ha sido detenido.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el operativo se desarrolló esta madrugada en la zona de Casas Nuevas, después de que los agentes tuvieran conocimiento de que numerosas personas se ocultaban en una vivienda.

En el interior del inmueble encontraron a los diez inmigrantes, todos ellos de nacionalidad marroquí. Según las mismas fuentes, llevaban viviendo allí desde la invasión registrada a finales de julio.

Más negocios clandestinos

La actuación se produce pocos días después de otra intervención en Ceuta. El pasado miércoles 16 de septiembre, la Guardia Civil localizó a 25 inmigrantes, entre ellos dos mujeres, en una vivienda situada en el centro de la ciudad.

Según las primeras informaciones, la mayoría eran de origen magrebí, aunque entre las personas localizadas también habría una mujer de origen subsahariano. Asimismo, entre los trasladados se encontraba un hombre que utilizaba muletas. En ese operativo fueron detenidos un hombre y una mujer por su presunta implicación en los hechos.

A comienzos del mes de septiembre, un juez también decretó prisión para un ciudadano de Ceuta que alojaba a inmigrantes llegados a la ciudad durante la invasión de julio en un garaje, donde les cobraban hasta 900 euros por persona por permanecer ocultos. El magistrado condenó a un segundo implicado, un ciudadano marroquí con residencia legal en España, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Durante la actuación policial fueron localizadas ocho personas, entre ellas dos mujeres. Además, las pesquisas determinaron que en el lugar habían llegado a convivir alrededor de una veintena de inmigrantes.

Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ha advertido de un repunte en este tipo de negocios clandestinos.