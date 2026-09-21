Peinado cierra la instrucción: envía a Begoña Gómez a juicio por malversación y tráfico de influencias

El titular del Juzgado de Instrucción de Madrid Número 41, Juan Carlos Peinado, ha enviado a juicio definitivamente a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que se enfrentará a un juicio oral con jurado popular por la supuesta comisión de dos delitos.

El juez ya dio por finalizada la instrucción del caso hace unos meses; sin embargo, la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso planteado por la defensa de Begoña Gómez en el que devolvía la causa a Peinado para que se centrase en los delitos de malversación y tráfico de influencias, dejando atrás los de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez envía a juicio a la esposa de Pedro Sánchez por la comisión de los citados dos delitos, teniendo que enfrentarse esta a un juicio oral con jurado popular en los próximos meses. "SE ACUERDA LA APERTURA DE JUICIO ORAL ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO, POR LOS HECHOS RELATADOS EN LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO A TRIGÉSIMO NOVENO DE ESTA RESOLUCIÓN, CONTRA LA ACUSADA MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE AUTORA, POR LOS DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, ESTE ÚLTIMO EN RELACIÓN TANTO CON EL DESTINO A USOS PRIVADOS DE LA FUERZA DE TRABAJO DE UNA EMPLEADA PÚBLICA COMO CON EL DESVÍO DEL SOFTWARE DESARROLLADO EN EL SENO DE LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL COMPETITIVA", desgrana el auto.

En este mismo escrito, Peinado reduce la implicación de su asesora María Cristina Álvarez a un presunto delito de malversación de caudales públicos, "exclusivamente en relación con el desvío del software, en concepto de cooperación necesaria". "AMBAS ACUSADAS DEBERÁN RESPONDER, EN SU CASO, COMO RESPONSABLES CIVILES DIRECTAS Y SOLIDARIAS, EN LOS TÉRMINOS INTERESADOS POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID", explica acerca de la aplicación de captación de fondos públicos que supuestamente se apropió Gómez y que la Universidad pública valoró en 113.000 euros.

Asimismo, el juez desestima en este auto la nueva declaración testifical pedida por el nuevo abogado defensor de Gómez, Jaime Campaner. Este había pedido en la última vista preliminar la declaración de José Manuel Ruano de la Fuente, codirector de una de las cátedras de Begoña Gómez; sin perjuicio de que los letrados puedan pedirla como prueba en el futuro juicio oral.

Investigará la capacidad económica de Gómez

Asimismo, el juez ha acordado que se incluya una nueva información de carácter económico sobre Gómez de cara al juicio: averiguar su capacidad económica. "SE ACUERDA LA AVERIGUACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ A TRAVÉS DEL PUNTO NEUTRO JUDICIAL, LIBRÁNDOSE OFICIO A LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA LA REMISIÓN DE SUS CINCO ÚLTIMAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, Y OFICIO A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PARA LA REMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN INTERESADA POR LA ACUSACIÓN POPULAR UNIFICADA".

Por otra parte, el juez desestima la petición de fianza para ambas acusadas y la restricción para Gómez de los derechos sobre las marcas de Transformación Social Competitiva. En este mismo contexto y teniendo en cuenta que la Audiencia Provincial rechazó mantener la adopción de medidas cautelares con prohibición de salir del país para Begoña Gómez, rechaza volver a adoptar las citadas medidas. Aun así, recuerda a las acusadas que deberán informar a la Justicia si se produce un cambio de domicilio o paradero y que tendrán que comparecer en cualquier momento en el que se les exija.

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