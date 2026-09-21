Rufián culpa a la extrema derecha del ataque a un vehículo en Ceuta: "El hijoputismo se vota"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha atribuido el ataque al vehículo en el que viajaban Julia Ferreras, diputada de Ceuta, un activista integrante de la Flotilla de Gaza y una abogada especializada en derechos humanos, a una combinación de "inacción y desidia del Gobierno" y de utilización de la crisis migratoria por parte de la "extrema derecha".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Rufián se refirió al incidente registrado en Ceuta y a otros episodios ocurridos en las últimas semanas: "El hijoputismo se vota", afirmó.

Rufián carga contra la utilización de la inmigración

El diputado de ERC mencionó los incidentes ocurridos recientemente en la ciudad autónoma, entre ellos el lanzamiento de piedras contra furgones cargados de comida y el ataque al vehículo de una diputada. A su juicio, estos episodios suponen "instigar lo peor de la gente". Rufián vinculó esta situación con el tratamiento político de la crisis migratoria y con el papel que atribuye a la "extrema derecha".

Sobre los menores inmigrantes que permanecen en Ceuta y su posible traslado a otras comunidades autónomas, Rufián reaccionó a las declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien había señalado que la mayoría permanecerá en España: "¿Qué pasaría si fuesen rubios?", planteó el portavoz de ERC. "No habría este debate, seguramente no", añadió.

Por otro lado, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez también se pronunció sobre el incidente y preguntó: "¿Dónde está la Audiencia Nacional cuando hay una agresión a una autoridad?". Ibáñez sostuvo que, al no ser los afectados miembros del PP o Vox, "la Justicia se relaja". Calificó lo ocurrido de "profundamente grave" y reclamó "parar ya la violencia". También pidió a los partidos que, según sus palabras, "ponen dianas" que "se lo piensen".

Reclaman el traslado de los menores

En relación con los menores migrantes, Ibáñez reclamó a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que, "si tanto quieren ayudar", los acojan. En caso contrario, planteó realizar cambios legislativos que permitan efectuar los traslados. El diputado de Compromís los vinculó tanto a "una cuestión humanitaria migratoria" como a lo que definió como "un ataque híbrido de Marruecos y Trump" a España.

Rufián, por su parte, reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que traslade la situación de Ceuta a la Unión Europea. Recordó que la frontera de la ciudad autónoma es, en sus palabras, "comunitaria". "No solamente tenemos que acoger nosotros, sino también el resto de países de la Unión Europea", afirmó.