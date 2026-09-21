Salvaje agresión a ladrillazos a una vecina de Ceuta por quejarse de una obra ilegal que tapiaba su ventana

Una vecina de Ceuta se acerca a la ventana de una de las habitaciones de su casa con su hijo en brazos. Acaba de detectar que le están construyendo un muro ilegal que tapa el vano por completo y se apresura a retirar los ladrillos desde dentro cuando todavía la mezcla está seca. Una vez que abre un hueco se encuentra de frente con el infractor, un menor que le reprende en árabe. "¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate!", le repite en varias ocasiones.

🧱 Imágenes de una obra ilegal en Ceuta que pudo terminar en tragedia. 📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio.#Ceuta #ObraIlegal #Tragedia pic.twitter.com/WDzTW3Zbk3 — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 20, 2026

Esa es la escena con la que comienza lo que se ha convertido en una película de terror para la mujer del vídeo, difundido por El Faro. A continuación, el menor —que ha sido detenido y estaba acompañado de varios adultos— lanza varios ladrillos que impactan contra la ventana y se cuelan en el interior de la vivienda. La madre, en un intento por proteger a su bebé, recibe el golpe de algunos de los 'proyectiles'.

El resultado: un gran hematoma en el ojo y varias heridas tanto en el rostro como en la espalda. Así lo atestiguan las imágenes publicadas por el diario decano de Ceuta, en el que la joven ha decidido compartir su relato. Una experiencia traumática que le hizo temer por la vida de su pequeño. "Lo protegí, lo podía haber matado", ha explicado a El Faro. Pero la historia no acaba aquí.

Le destrozaron la casa

Una ambulancia trasladó a la mujer al hospital más cercano, donde fue atendida de sus lesiones. Y, cuando regresó a casa, se encontró con que estaba destrozada por completo. Los atacantes aprovecharon su ausencia para entrar en la vivienda y causar el mayor daño posible. La emprendieron a ladrillazos contra todo lo que había en ella. Dejaron los muebles inservibles. Pero es que además arrancaron los cuadros y hasta los marcos de ventanas.

🚩 Así quedó la casa de la vecina que fue atacada a ladrillazos. 📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio.#Ceuta #Ladrillazos #ElPríncipe pic.twitter.com/PEJoD6c6wa — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 21, 2026

Una situación que se produce en el marco de un notable aumento de prácticas irregulares en el sector de la construcción desde que se produjo la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos, registrada entre los días 30 y 31 de julio. Según informa el mencionado periódico local, la Guardia Civil junto con la Policía e Inspección de Trabajo cooperan para la detección del uso de mano de obra ilegal.