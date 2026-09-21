Sira Rego da por hecha la permanencia de los menas llegados a Ceuta: "Quieren quedarse en España. Y se van a quedar"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que los primeros expedientes para tratar de reagrupar con sus familias a los menores que llegaron a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio estarán terminados "en unos días". Sin embargo, ha advertido de que buena parte de ellos pretende permanecer en territorio español y ha dejado claro que podrán hacerlo.

"La mayoría de los niños que están en Ceuta quieren quedarse en nuestro país. Y se van a quedar", ha afirmado Rego durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. La ministra ha defendido que los menores están amparados por la legislación española independientemente de su procedencia.

"Hay una ley que les protege porque en nuestro país, y lo digo con mucho orgullo, no importa la nacionalidad y el origen de un niño, tienen protección universal, todos son iguales ante la ley", ha señalado.

La responsable de Juventud e Infancia ha sostenido que el Ejecutivo "está haciendo lo que se tiene que hacer, que es cumplir" y ha criticado lo que considera una "banalización del mal a la que se está asistiendo últimamente". "Me parece terrible", ha añadido, antes de reivindicar "la empatía y no como un acto de buenismo, sino de una cuestión de radicalidad democrática".

Las dificultades con Marruecos

Respecto a las posibles reagrupaciones familiares, Rego ha admitido nuevamente las dificultades para obtener la colaboración de Marruecos. La ministra ha recordado como precedente los aproximadamente 600 expedientes que ya habían sido tramitados antes de la crisis de Ceuta.

"No suele ser habitual una respuesta fluida por parte de Marruecos y esto obviamente es un problema o es una dificultad a la hora de llevar a cabo la reagrupación", ha reconocido.

Pese a esta circunstancia, Rego ha explicado que el Ministerio espera poder presentar "en los próximos días y va a ser de inmediato, solicitudes de reagrupación familiar". Según ha detallado, estos procedimientos se encuentran pendientes de un último trámite: el informe del representante jurídico del menor. Se trata, según ha indicado, de "un paso nuevo que se introduce el pacto de migración de asilo".

Rego responsabiliza al Gobierno de Ceuta

La ministra también se ha referido a los menores que continúan en las calles de Ceuta y ha situado la responsabilidad de atenderlos en el Ejecutivo autonómico presidido por Juan José Vivas. Rego ha descartado que el Gobierno central vaya a habilitar nuevos espacios para estos menores o que los aloje en instalaciones estatales ya existentes en la ciudad autónoma.

"Es el sistema de acogida de Ceuta el que se tiene que hacer cargo de estos, porque tienen la competencia y tienen que dar una solución inmediata. Tienen 90 millones para ello", ha afirmado.

Rego ha asegurado que "la parte del Estado que había que gestionar ya está gestionada" y ha calificado de "dolor e indignante" contemplar la situación de los menores que todavía deambulan por las calles. Según la ministra, al Ejecutivo central le corresponde "poner las soluciones de descongestionar Ceuta".

La responsable de Infancia ha lamentado además "el giro de guion" que, a su juicio, ha protagonizado Vivas, con quien asegura que había trabajado "muy bien" antes de esta crisis. Rego ha reclamado al presidente ceutí que autorice el traslado de menores a la Península.

"Habilitamos 500 plazas, pusimos los recursos del Estado, hablamos con las entidades, hemos formulado una propuesta de convenio y lo único que tienen que hacer la ciudad de Ceuta es firmarla", ha explicado.

"No hay ninguna razón para no aceptarlo", ha concluido la ministra.