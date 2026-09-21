Un detenido tras el ataque a un vehículo durante las protestas contra la llegada de proetarras al puerto de Ceuta

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Ceuta acusado de causar daños en un vehículo en el que viajaban la diputada en la Asamblea de Ceuta por Ceuta Ya!, Julia Ferreras, el activista integrante de la Flotilla a Gaza Rafael Borrego y la abogada especializada en derechos humanos Sofía Cánovas.

El incidente se produjo sobre las 20:15 horas en la salida de vehículos del Puerto de Ceuta, donde se habían concentrado decenas de personas para protestar por la llegada del grupo pamplonés Negu Gorriak/Derecho a Techo, a cuyos miembros tachaban de "radicales" y "proetarras" y acusaban de acudir a la ciudad para "romper la convivencia".

Según relataron a Europa Press algunos de los participantes en la concentración, varios manifestantes detuvieron el turismo al desconocer quiénes eran sus ocupantes. El copiloto, Rafael Borrego, habría comenzado a grabar a las personas allí concentradas y a recriminarles su actuación.

Los manifestantes lanzaron huevos contra el coche y lo zarandearon, lo que provocó la intervención de la Policía Nacional. Durante la actuación también se produjeron enfrentamientos entre algunos participantes en la protesta y los agentes.

La llegada de efectivos antidisturbios de refuerzo hizo que la situación quedara bajo control, aunque los agentes tuvieron que realizar disparos al aire. El hombre detenido está acusado de daños a un vehículo y atentado contra agentes de la autoridad.

Una movilización vecinal

La identidad de las personas que viajaban en el coche se conoció después del episodio. En un primer momento, los manifestantes las habrían confundido con integrantes de la organización navarra proetarra cuya llegada había motivado la concentración.

Una movilización vecinal que se había organizado de forma previa a través de redes sociales, con llamamientos a impedir la entrada de la plataforma navarra a la ciudad de manera similar a como se hizo semanas atrás con grupos como Núcleo Nacional o Alvise Pérez.

Mohamed Mustafa, el secretario general de Ceuta Ya!, fue quien informó posteriormente de quiénes eran los ocupantes del vehículo y señaló que Julia Ferreras ya había presentado una denuncia ante la Policía.