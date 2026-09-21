Un menor marroquí viaja oculto en el eje del autobús del Real Valladolid tras el partido en Ceuta

Un menor marroquí de 17 años recorrió más de 100 kilómetros escondido en los bajos del autobús del Real Valladolid después de introducirse en el vehículo en Ceuta. El joven llegó a cruzar el Estrecho oculto junto al eje de las ruedas y no fue descubierto hasta que la expedición se encontraba a la altura de Jerez de la Frontera, según ha adelantado Radio MARCA Valladolid.

El equipo regresaba a Valladolid después de enfrentarse a la AD Ceuta FC en el estadio Alfonso Murube, en un partido de Segunda División que terminó con empate a uno. Tras el encuentro, la plantilla se desplazó hasta el puerto de Ceuta para embarcar durante la noche en un ferri con destino a Algeciras y continuar desde allí el viaje por carretera.

El menor habría accedido al autocar en el puerto ceutí y se habría escondido entre el eje de las ruedas y el chasis antes del embarque. Según la información de Radio MARCA Valladolid, la Guardia Civil inspeccionó el vehículo con perros durante la travesía, pero los animales no detectaron al joven.

Así consiguió cruzar el Estrecho y continuar escondido después de que el autobús desembarcase en Algeciras. Permaneció en los bajos del vehículo durante más de 100 kilómetros de recorrido por carretera.

Un grito de "socorro"

La presencia del menor salió a la luz cuando el autobús circulaba a la altura de Jerez de la Frontera. Varios integrantes de la expedición escucharon golpes y llamadas de auxilio procedentes de la parte inferior del vehículo. El conductor terminó deteniendo la marcha tras escuchar un grito de "socorro".

Al revisar los bajos del autocar, los miembros del club encontraron al joven escondido en la estructura. Como no hablaba español ni inglés, tuvieron que recurrir a un intérprete de árabe para comunicarse con él.

El menor presentaba varias magulladuras leves. El Real Valladolid avisó a la Guardia Civil y solicitó asistencia sanitaria para que pudiera ser atendido.

Los agentes se hicieron cargo posteriormente del joven y lo trasladaron a un centro de Algeciras, donde continuó recibiendo asistencia y se activaron los protocolos correspondientes al tratarse de un menor de edad.