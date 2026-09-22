Albares se hace filmar en Nueva York mientras se graba en un grotesco vídeo

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, está en Nueva York con motivo de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas a la que también asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Antes de citas como la reunión con su homólogo marroquí, Naser Burita, para abordar la vuelta de los miles de inmigrantes que siguen en Ceuta, el ministro ha sacado un hueco para grabarse, móvil en mano, caminando por las calles en Nueva York. "Voy a apoyar el multilateralismo", dice un ufano Albares mirando a la cámara de su móvil. En otros momentos, es otra persona quien le graba mientras el ministro se graba a sí mismo.

Ya en Nueva York para la semana ministerial @UN #UNGA81. España defenderá el derecho internacional y los derechos humanos. Poner fin a la guerra en Ucrania y en Oriente Medio. La Cumbre Iberoamericana de Madrid ocupará buena parte de mi agenda. pic.twitter.com/NKMhpvIcV5 — José Manuel Albares (@jmalbares) September 21, 2026

El titular de Exteriores afirma en su vídeo-selfie que está en Nueva York con objetivos tan ambiciosos como "la paz en Ucrania y Oriente Medio" y el impulso del "derecho al desarrollo en todos los países del mundo". Menciona también la próxima Cumbre Iberoamericana en Madrid los días 4 y 5 de noviembre. "De todo ello os voy a dar cuenta en los próximos días. Seguidme en las redes sociales", dice Albares en un intento de mimetizarse con un influencer.

No menciona Albares en su breve vídeo su encuentro con Burita ni lo que sigue pasando en Ceuta, la situación, con diferencia, más grave y urgente que ocupa a su departamento y que fue el asunto protagonista de un tenso encontronazo la semana pasada entre el ministro y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que le echó en cara sus gestiones para intentar averiguar si Marruecos supo o impulsó la entrada de más de 80.000 personas en la Ciudad Autónoma.

Clouseau takes Manhattan. Y del ridículo no se vuelve. pic.twitter.com/7pKlDQ08w8 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) September 22, 2026

"Ni el inspector Clouseau", le espetó la diputada entonces, que hoy se hace eco del vídeo, como otros muchos tuiteros estupefactos ante las imágenes: "Clouseau takes Manhattan. Y del ridículo no se vuelve".