Así explicó La Celsa, líder del clan de Los Rochos, su no al plan de la cloaca contra Biedma

En un nuevo capítulo que evidencia hasta dónde llegó la cloaca socialista en su estrategia para atajar las causas contra el sanchismo, el programa de Telecinco El Tiempo Justo emitió este lunes una entrevista con Cinthia Rocho, líder del clan de Los Rocho en Badajoz y según ella misma confirmó, la persona a la que aludía un apunte de la agenda de Leire Díez de marzo de 2025: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano". "La Celsa soy yo", dijo Rocho, que contó que cayó en ello al leer la anotación en la prensa (y que acaba de llevar la propia Beatriz Biedma al juez en su personación en el caso cloacas con un demoledor escrito en el que alude a clanes del narcotráfico).

"Me mandaron la dirección de su casa, fotos de ella en su gimnasio, muchísimas cosas. Yo sabía que iban a por ella de alguna manera", contó. "No me hubiera gustado ser la Beatriz. Si tú no quieres hacerle nada físicamente, no necesitas su dirección", explicó Rocho, que reveló que sus interlocutores al principio empezaron "con mucha sutileza" y que a su juicio "querían quitársela de en medio para que no les tocara los cojones a ellos", en alusión al proceso que instruía Biedma contra David, el hermano de Pedro Sánchez.

Alfonso Egea, autor de la entrevista, habló En Casa de Herrero de cómo logró contactar con ella, de cómo "todo lo que Cinthia Rocho ha contado está documentado" y ha puesto los datos "a disposición del juez y del investigador". Él, contó, pudo acercarse a su entorno como especialista en crónica negra y la mujer accedió a que la grabara, confirmando que "sí hay unas personas que se le acercaron con el fin de atacar a distintos jueces extremeños".

Según la versión recabada por Egea, el encargo que se le hace a Rocho "va subiendo de tono y no le hace gracia". Para su familia, dice el periodista, "es una complicación enorme que les identifiquen como sicarios de la juez, es una barbaridad". El periodista además revela que "no son los únicos protagonistas" y que "aparece más de una familia" en esta historia. Ella, además, le llamó la atención sobre que se le pidió vigilancia sobre Biedma y otros jueces, y "direcciones de compañeras de esa juez".

El periodista explicó que Rocho ató cabos sobre la agenda de Díez con la mención de "gitano" y "heroína": recordó que tuvo un hermano que fue procesado por la juez Biedma y que le ganó un recurso. Cinthia, según Egea, piensa que esa victoria judicial "animó a las personas" vinculadas a la cloaca "a pensar que el clan debía de tener animadversión contra la juez". "Sí puede estar cabreada con la juez, pero de ahí a hacerle algo iba un mundo", cuenta el periodista.

Cinthia Rocho es considerada líder del clan tras el asesinato en 2024 de su marido en un tiroteo en un bar de Badajoz y la muerte, también a tiros, de su padre diez meses después. Ambos asesinatos fueron considerados en su día como crímenes por encargo.