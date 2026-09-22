Caos en Loma Margarita: siete inmigrantes detenidos por una reyerta y ataques a los vigilantes

"La tarde ha estado calentita en Loma Margarita", aseguran a Libertad Digital fuentes policiales desde Ceuta. "Lo de esta mañana en Loma Colmenar no ha sido más que un amago", exclaman en referencia al motín registrado ante la saturación del embolsamiento.

"Los subsaharianos se han peleado entre ellos. Unos pocos han acabado en el hospital y otros cuatro detenidos", nos explican. "Al rato hemos tenido que volver porque han arremetido contra los vigilantes de seguridad, y otros tres más han sido arrestados".

"Ha sido necesaria la intervención de las UIP (Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional de España, conocidas como antidisturbios)", añaden. Aunque aún se desconoce qué ha motivado los enfrentamientos, las mismas fuentes aseguran que "esto es el día a día".

Cada vez hay más

"En los calabozos de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Ceuta, actualmente hay casi una veintena de detenidos", argumentan. "Desde reclamados judiciales a robos con violencia a lesiones o reyertas", detallan. "Todos de hoy", insisten. "Cuando tú vives hacinado, al final salta por la más mínima chispa".

"Cada vez hay más gente", reflexionan. "No sé de dónde salen. A nado entran muy poquitos, esta mañana vimos a dos que acababan de llegar", señalan. "Creemos que hay muchos pisos por aquí en los que la gente los tiene ocultos", insiste. "Todos los días descubrimos al menos un nuevo piso patera, es bestial".

Creen que se quedan

"Nosotros ya estamos en que la cifra de los que se quedaron tras la invasión ronda los 18.000 irregulares", comentan las mencionadas fuentes policiales por otro lado. La desazón con la que hablan los agentes resulta más que evidente. "Tenemos mucho cansancio ya", exclaman.

"Es que esto no avanza. No avanza y va para largo, largo, largo… Y esta gente (los inmigrantes ilegales) cada día está más convencida de que se van a quedar aquí", apuntan. "Ellos creen que cuanto más tiempo pase, más posibilidades tienen de terminar yéndose a la Península".