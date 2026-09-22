Ceuta ya contabiliza 37 presuntas agresiones sexuales desde la invasión, 14 a menores de edad

El Consejo General del Poder Judicial ha revelado que los órganos judiciales de Ceuta ya han abierto 37 diligencias para investigar agresiones sexuales a un total de 39 víctimas. Entre estas se encontrarían un varón y 38 mujeres, 14 de las mismas menores de edad.

La Justicia ha experimentado un colapso en Ceuta desde la llegada masiva de inmigrantes perpetrada desde suelo marroquí el pasado 30 de julio. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha visto obligado a actuar de la mano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reforzar la plantilla del Tribunal de Instancia de Ceuta. Además, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, anunció durante la Apertura del Año Judicial que enviaría a tres fiscales de la Península a Ceuta para contribuir al desatasco judicial que sufre la ciudad autónoma.

Según ha informado el CGPJ en un comunicado, los órganos judiciales de Ceuta ya han contabilizado 37 aperturas de diligencias por agresiones sexuales en el lapso de tiempo entre el 30 de julio y el 14 de septiembre del presente año.

El Tribunal de Instancia de Ceuta ha incoado en sus seis secciones un total de 37 procedimientos, 28 de ellos seguían su tramitación con 30 víctimas identificadas el 14 de septiembre mientras que ocho habían sido archivados provisionalmente y uno de los casos se acumuló a otras diligencias previas, es decir, que el implicado ya había sido identificado en otro proceso.

En cuanto a los 37 presuntos agresores, todos varones, 18 no han sido identificados. Los 19 que sí lo han sido son todos mayores de edad.

A finales de agosto, el 30 del mes, los órganos judiciales ceutíes habían contabilizado 23 agresiones y tan solo 8 autores identificados; siendo identificar a los presuntos agresores sexuales una de las labores más complejas en los casos que se encuentran investigando por la situación de inestabilidad que sufre la ciudad. Desde entonces, se han abierto otras 14 diligencias previas por agresión sexual, es decir que prácticamente se abre una diligencia nueva al día.