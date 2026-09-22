Conde-Pumpido planea certificar la amnistía total de Puigdemont en octubre, 9 años después del golpe del 1-O

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, planea certificar la amnistía total del expresidente catalán fugado Carlos Puigdemont en octubre, una fecha muy simbólica ya que en ese mese se cumplen 9 años del golpe del 1-O.

Este martes arranca en el TC la deliberación sobre el primer recurso de amparo presentado por uno de los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el exconsejero catalán Jordi Turull. El Tribunal de Garantías estudiará la propuesta de sentencia elaborada por el magistrado conservador José María Macías, que respalda el criterio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de rechazar la aplicación de la ley de amnistía a los condenados por el delito de malversación. La ponencia de Macias, por lo tanto, insta a desestimar el recurso de Turull.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "la mayoría izquierdista del Pleno con Conde-Pumpido a la cabeza rechazará la ponencia de Macías. Llegados a este punto, el magistrado conservador tendrá tres opciones: adaptar su ponencia a la decisión de la mayoría sin presentar voto particular, presentar un voto particular y pasar la ponencia a un magistrado de la mayoría que haya ganado la votación en el Pleno; o, en tercer lugar, hacer voto particular y redactar una nueva ponencia siguiendo el criterio de la mayoría".

"La sentencia del recurso de Turull marcará la línea del resto de recursos pendientes de estudiar en el Constitucional, incluyendo el de Carles Puigdemont. Por lo tanto, el TC acordará en las próximas semanas la amnistía total para todos los acusados y condenados por malversación por el golpe del 1-O. Si se cumplen los tiempos, antes de noviembre podrían ser todos amnistiados", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "una vez el TC acuerde la amnistía total de Turull y establezca su doctrina, la Sala Penal del Supremo y el instructor del 1-O, Pablo Llarena, deberán decidir si acuerdan la amnistía total sólo de Turull y esperan a que se resuelvan cada unos de los demás recursos o bien acuerdan la amnistía total de todos los golpistas a la vez".

"Previsiblemente, el Supremo acuerde la amnistía total de todos los golpistas una vez el TC resuelva el primer recurso de Jordi Turull. Esta decisión del Alto Tribunal supondrá que se dará por concluido el sumario de los golpistas fugados, dejando sin efecto las medidas cautelares de detención y, por tanto, Puigdemont podrá regresar ya a España tras escaparse hace 9 años. El Supremo podría tomar dicha decisión en el mes de octubre. Por lo tanto, Puigdemont ya tendría libertad total para regresar a España", concluyen.

Hace dos semanas, el propio presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ya anticipaba la amnistía total al expresidente catalán Carles Puigdemont por el golpe del 1-O antes de la deliberación de la sentencia antes de finalizar este año. Unos plazos que previsiblemente serán aún más breves.

La ponencia de Macías sobre Turull

En el texto de la ponencia sobre Jordi Turull, el magistrado José María Macías sostiene que la decisión del Supremo de no incluir el delito de malversación como amnistiable "no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa", argumentando que se adecúa a la doctrina penal vigente. El magistrado concluye que no existió una extralimitación jurisdiccional y defiende el razonamiento del alto tribunal en relación al "beneficio personal de carácter patrimonial", interpretando que este beneficio también se concreta en forma de ahorro o en la evitación de un gasto que tendría que haberse asumido con fondos propios.

Asimismo, la ponencia precisa que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio —que concluyó que la amnistía no vulnera el derecho comunitario ni afecta a los intereses financieros europeos— fue dictada con posterioridad a los autos del Supremo, por lo que su contenido no puede proyectarse de forma retroactiva sobre este caso.

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