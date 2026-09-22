Cuánto cobra un jurado popular y las multas de hasta 1.500 euros por no presentarte

Ser seleccionado como candidato a jurado popular no significa que el ciudadano vaya a formar parte necesariamente del tribunal. El proceso comienza con un sorteo y continúa con nuevas selecciones hasta constituir el órgano que participará en el juicio. La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, establece tanto las obligaciones de los ciudadanos convocados como las causas que permiten excusarse.

La selección de candidatos se realiza mediante un sorteo a partir del censo electoral. La designación como candidato no implica que esa persona vaya a participar finalmente en el juicio.

Para cada causa se realiza una selección entre los candidatos y, antes de constituir el tribunal, se comprueba que cumplen los requisitos legales y que no concurre ninguna causa de incapacidad, incompatibilidad, prohibición o excusa.

El Tribunal del Jurado queda formado por nueve ciudadanos titulares y dos suplentes, bajo la presidencia de un magistrado.

Cuánto cobra un jurado popular

La función de jurado está remunerada. Según las cuantías indicadas para 2026 en el Real Decreto 385/1996, el ciudadano que finalmente ejerce como jurado recibe 67 euros por cada día de participación en el juicio.

Además, el candidato que ha sido citado pero finalmente no resulta seleccionado para formar parte del tribunal percibe 33,50 euros.

A estas cantidades pueden añadirse los gastos de desplazamiento que correspondan. Para los desplazamientos en vehículo particular, las cuantías indicadas son de 0,19 euros por kilómetro para automóviles y 0,078 euros por kilómetro para motocicletas, además de las dietas de alojamiento y manutención cuando procedan.

Qué ocurre con el trabajo

La participación como jurado tiene la consideración de cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.

Por ello, el trabajador tiene derecho al permiso correspondiente para acudir a las actuaciones judiciales. La ausencia del puesto de trabajo por este motivo no constituye una falta injustificada.

La persona convocada debe, no obstante, acreditar ante su empresa la correspondiente citación y las fechas en las que tenga que acudir al juzgado.

Cuándo puede excusarse un ciudadano

La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece distintas situaciones que pueden impedir o limitar el ejercicio de esta función.

Entre las causas de excusa figuran tener más de 65 años, haber ejercido efectivamente como jurado durante los cuatro años anteriores, determinadas cargas familiares que supongan un grave trastorno, desempeñar un trabajo de relevante interés general cuya sustitución pueda ocasionar perjuicios importantes, residir en el extranjero o encontrarse en determinadas circunstancias profesionales.

También contempla la ley causas de incapacidad, incompatibilidad y prohibición relacionadas con la situación personal del candidato, su profesión o su relación con el procedimiento.

La existencia de una causa no significa que el ciudadano deba simplemente dejar de acudir. La excusa debe alegarse y justificarse conforme al procedimiento establecido.

No acudir puede tener consecuencias

La condición de candidato implica la obligación de comparecer cuando se recibe una citación válida. La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece sanciones económicas para quienes no comparezcan sin causa justificada.

La primera ausencia injustificada puede dar lugar a una multa de 25.000 pesetas, equivalente a unos 150 euros. Si el candidato tampoco comparece a una segunda citación, la sanción puede situarse entre 100.000 y 250.000 pesetas, es decir, aproximadamente entre 601 y 1.503 euros, teniendo en cuenta su situación económica.

Por ello, si existe una causa legal para no ejercer como jurado, debe comunicarse al órgano judicial correspondiente y aportar la documentación que permita acreditarla.

Qué obligaciones tiene el jurado

Una vez constituido el tribunal, los jurados deben participar en el juicio y posteriormente en la deliberación. Su función consiste en pronunciarse sobre los hechos sometidos a su consideración y sobre la participación y culpabilidad del acusado en los términos establecidos por la ley.

Tras la celebración del juicio oral, los miembros del Jurado deliberan a puerta cerrada. El resultado se recoge en un veredicto que se entrega al Magistrado-Presidente.

Los jurados tienen además la obligación de guardar secreto sobre las deliberaciones. La ley establece asimismo que no pueden abstenerse de votar en las cuestiones sometidas a su consideración.

El magistrado dirige el procedimiento y, una vez emitido el veredicto, dicta la sentencia correspondiente dentro del marco establecido por la legislación.