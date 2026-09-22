De Zapatero a Ceuta: Sociedad Civil vuelve a manifestarse en Madrid para exigir elecciones a Sánchez

Sociedad Civil Española volverá a sacar a la calle a miles de personas en Madrid este sábado 26 de septiembre con una nueva Marcha por la Dignidad. La movilización llega cuatro meses después de la primera, celebrada el pasado 23 de mayo, aunque en esta ocasión la situación de Ceuta y Melilla adquiere un mayor protagonismo entre las razones esgrimidas por los convocantes.

La nueva marcha partirá a las 10:00 horas de la plaza de Cibeles y recorrerá la calle de Alcalá, Gran Vía y la calle de la Princesa hasta llegar al Arco del Triunfo, en Moncloa, donde está previsto que concluya alrededor de las 13:30 horas. Sociedad Civil Española la convoca junto a cerca de 200 entidades y mantiene como principal exigencia la convocatoria de elecciones generales antes del 15 de noviembre.

La organización presenta la movilización como una defensa de la unidad e integridad territorial de España y de las fronteras, con especial referencia a Ceuta y Melilla. Entre sus motivaciones incluye expresamente la situación de las dos ciudades autónomas y el rechazo a lo que denomina la "invasión de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla".

El PP se suma a la convocatoria

El Partido Popular participará en la marcha. Su secretario general, Miguel Tellado, ha anunciado en sus redes sociales la presencia del partido en la movilización del sábado. "El PP participará en la marcha convocada por Sociedad Civil Española, este sábado 26 de septiembre, que recorrerá las calles del centro de Madrid para exigir la convocatoria de elecciones generales. España sufre un gobierno peligroso para la democracia y nos sumamos a esta iniciativa para denunciarlo, una vez más", ha escrito Tellado.

El PP participará en la marcha convocada por Sociedad Civil Española, este sábado 26 de septiembre, que recorrerá las calles del centro de Madrid para exigir la convocatoria de elecciones generales. España sufre un gobierno peligroso para la democracia y nos sumamos a esta… pic.twitter.com/8uz11fcZck — Miguel Tellado (@Mtelladof) September 22, 2026

La presencia del PP se suma a la de otros representantes políticos que han respaldado la convocatoria. El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha confirmado su asistencia.

La organización insiste en definir la marcha como una iniciativa de la sociedad civil y señala que está abierta a asociaciones, organizaciones, sectores profesionales, partidos políticos y ciudadanos, cada uno con sus propias pancartas y símbolos.

La primera marcha reunió a unas 40.000 personas

La convocatoria del próximo sábado supone la segunda gran movilización de Sociedad Civil Española en Madrid este año. La primera tuvo lugar el 23 de mayo de 2026, cuando unas 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno, recorrieron el trayecto entre la plaza de Colón y el Arco de Moncloa.

Como ya cubrió en directo Libertad Digital, aquella protesta estaba convocada bajo el lema "¡Sánchez, dimisión ya!" y tenía como objetivo principal reclamar la salida del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones. Sociedad Civil Española había anunciado la movilización semanas antes como una protesta contra la gestión del Ejecutivo.

Sin embargo, la actualidad política de aquellos días terminó colocando a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de buena parte de los mensajes de los manifestantes. El expresidente había sido imputado esa misma semana por la Audiencia Nacional, y durante el recorrido se escucharon reiteradamente consignas como "Zapatero, al talego".

La marcha terminó además con momentos de tensión cuando algunos participantes intentaron continuar hasta las inmediaciones del Palacio de la Moncloa después de alcanzar el Arco de la Victoria. La Policía desplegó un dispositivo para impedir que la protesta avanzara por la A-6.

Cuatro meses después, Ceuta gana protagonismo

La situación es diferente en esta segunda convocatoria. La petición de elecciones continúa siendo el eje principal, pero Sociedad Civil Española incorpora ahora de manera destacada la defensa de Ceuta y Melilla.

La convocatoria se produce además después de varias semanas de tensión extrema en Ceuta por la invasión del pasado mes de julio. Durante el mes de septiembre se han sucedido las movilizaciones en la ciudad autónoma para reclamar una mayor protección de la frontera y denunciar la situación derivada de la llegada de inmigrantes. El pasado domingo, cientos de personas participaron en una marcha hacia la playa del Tarajal convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos para reivindicar la defensa de la frontera y la españolidad de Ceuta.

Cibeles, Alcalá, Gran Vía y Moncloa

La movilización comenzará a las 10:00 horas en Cibeles. Desde allí, la cabecera avanzará por la calle de Alcalá hasta incorporarse a la Gran Vía y continuará posteriormente por la calle de la Princesa.

El destino será el Arco del Triunfo, en Moncloa, donde está previsto que la cabecera llegue alrededor de las 13:30 horas. Allí se leerá un manifiesto y el acto concluirá con la interpretación del Himno Nacional.

El recorrido afectará durante la mañana a algunas de las principales vías del centro de Madrid y podrá provocar restricciones y desvíos de tráfico a medida que avance la manifestación.