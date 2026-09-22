El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desestimado un recurso interpuesto por el ministro de Justicia Félix Bolaños volviendo a avalar al magistrado instructor Juan Carlos Peinado. El Pleno se reitera en la "amplia justificación" del Promotor de Acción Disciplinaria, que había archivado la queja del dirigente del líder socialista.

Bolaños planteó una queja contra Peinado por la forma en la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid le había interrogado en calidad de testigo en las inmediaciones de La Moncloa. Peinado lo llamaba a declarar como responsable del personal de Presidencia en Moncloa, ya que este era el encargado de esta área cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno y se contrató a Cristina Álvarez para ser la asesora de Begoña Gómez, cuando ya prevalecía una situación de amistad entre ambas.

Según ha informado el Consejo mediante un comunicado, "la Comisión Permanente señala que el acuerdo del archivo del Promotor contiene una amplia justificación de la falta de trascendencia de los hechos denunciados, que el recurrente ha tenido oportunidad de conocer, por lo que no existe indefensión". Además, rechaza el planteamiento de Bolaños acerca de la "limitada actividad instructora" de Peinado, ya que el ministro no especificaba qué actuaciones complementarias podrían haber aportado elementos relevantes al caso de la esposa del presidente del Gobierno.

El ministro reiteraba en su recurso que tanto el trato que recibió en su declaración como testigo ante Peinado como la decisión de este de elevar exposición razonada ante el Tribunal Supremo constituyen infracciones disciplinarias. El Consejo General del Poder Judicial rechaza su planteamiento porque, según aseguraba el Promotor, ambas situaciones formaban parte del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y de dirección procesal.

El Tribunal Supremo ya declaró nula y archivó la exposición razonada de Bolaños "ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud sobre la participación en ellos". Además, el CGPJ recuerda a Bolaños que podría haber recusado al magistrado si no estaba de acuerdo con sus decisiones, hecho que no llevó a cabo. El acuerdo se ha adoptado al constatarse durante la deliberación la existencia de una mayoría de cinco vocales favorable a la desestimación del recurso de alzada. Dos vocales han anunciado la formulación de voto particular.

Asimismo, el CGPJ desacredita la queja de Bolaños ante la supuesta dilatación en el tiempo para resolver sus recursos recordándole que ha ampliado en numerosas ocasiones —cuatro, en concreto— sus quejas, lo que obligó "en cada ocasión a pedir informe al magistrado, postergando su decisión definitiva".