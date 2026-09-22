El PSOE presiona al Supremo con una recogida de firmas para salvar el voto de la Ley de Nietos

El PSOE ha lanzado una campaña de recogida de firmas para ejercer más presión contra el Tribunal Supremo con el objetivo de que revoque la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la llamada ley de nietos. Los socialistas han enviado un correo a sus militantes alertando de una "amenaza real" a la democracia que supone que los extranjeros que han obtenido la nacionalidad por esta vía no puedan votar en las próximas elecciones.

"El Tribunal Supremo está evaluando el caso en este preciso momento y la resolución final es inminente", dicen los socialistas en este mensaje, y añaden que "si miles de personas nos unimos y alzamos la voz hoy, ejerceremos la presión necesaria para lograr la restitución inmediata de este derecho fundamental antes de que sea demasiado tarde".

Ferraz carga una vez más contra el Partido Popular y VOX, y advierte a sus bases de que "las maniobras de la extrema derecha y la derecha", a las que sitúan como "herederas del franquismo", han llevado al Supremo a "congelar el derecho a voto de ciudadanos españoles que adquirieron o recuperaron su nacionalidad" y aseguran que corren "un riesgo inminente de perder su voz en las urnas". Y sostienen que el objetivo de las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal es convertir a estos extranjeros nacionalizados en "ciudadanos de segunda" para "obtener rédito político despojándolos del derecho constitucional al voto".

Desde el PSOE, por tanto, instan a sus militantes a firmar para "defender el derecho a voto de todos los españoles" y alertan de que Partido Popular y VOX ponen en duda que ciudadanos extranjeros que han conseguido la nacionalidad española por la ley de memoria democrática "puedan participar en igualdad de condiciones en la vida democrática de su país".

Desde que el Supremo anunció esta medida cautelar, tanto el PSOE como el Gobierno han presionado al Alto Tribunal para que dé marcha atrás con todo tipo de maniobras. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado de "muy grave" la decisión del Supremo, y Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha acorralado a los magistrados diciendo que "está en juego lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto".

Acoso a los magistrados

Y no solo eso, el diario El País, afín al Ejecutivo socialista, ha ido un paso más lejos y ha puesto en el punto de mira al magistrado Antonio Narváez, ponente de la resolución sobre la ley de nietos, que, según dicho periódico, expresó a Alberto Núñez Feijóo su deseo de que el PP llegara al Gobierno, y alertó sobre pactos del PSOE con los etarras.

El Alto Tribunal apreció hace un par de semanas un "peligro fundado y real" para el resultado de futuras elecciones y justificó su decisión por la instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, que retorció la ley después de eliminar la obligación de demostrar documentalmente la persecución por motivos políticos o ideológicos para obtener la condición de exiliado de las personas que salieron de España entre 1936 y 1955.