El recado de Peinado a la asesora de Begoña Gómez por no ir a la vista preliminar: "Es su deseo propio"

El juez Juan Carlos Peinado no ha pasado por alto la oportunidad de lanzar un dardo a la defensa de María Cristina Álvarez en el auto de apertura de juicio oral con jurado popular. El magistrado justifica ampliamente el rechazo a la queja de la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa por encontrarse de vacaciones en la fecha de la vista preliminar y no poder acudir a la misma.

El letrado defensor de María Cristina Álvarez, José María de Pablo, adelantó en la vista preliminar que se reservaba el derecho de interponer un recurso de reforma en el que pedir que se volviese a celebrar la vista preliminar. El letrado se fundamentaba en que su clienta se encontraba de vacaciones y que, debido a la celeridad de Peinado en fechar la vista, Álvarez no podía acudir a la misma. Esto, según dijo, vulneraba el derecho a la defensa de la asesora de Moncloa. Peinado rechaza ahora la interposición del recurso, que fue presentado formalmente la pasada semana.

En el auto de apertura de juicio oral, Peinado hace referencia a una resolución anterior en la que ya rechazaba tener que reubicar en el calendario una comparecencia por no encontrarse dentro del territorio nacional. Esta, de hecho, se dio después de que la Audiencia fallase a favor de Gómez al devolverle el pasaporte y, con ello, la posibilidad de salir del país. Peinado se justificaba en que la propia Audiencia Provincial de Madrid disponía que las acusadas debían "permanecer en todo momento a disposición del juez o el tribunal que presida el procedimiento".

"No ha lugar a la suspensión interesada de la Audiencia Preliminar señalada para el día de hoy a las 18:00 horas, por cuanto, que el hecho de no encontrarse en territorio español, es por causa imputable exclusivamente a su voluntad, y si bien, tiene el legítimo derecho a asistir a la citada Audiencia Preliminar, tal y como se manifiesta en el citado escrito, lo que por otra parte, no deja de sorprender a este instructor, toda vez, que sería la primera y única ocasión en que ejercitara dicho derecho de personarse en la Sala de este Juzgado, sin que venga obligada a ello, lo cierto es que, el no encontrarse en territorio español, constituye la infracción de incumplir, aunque no sea un estricto quebrantamiento de medida cautelar", explicaba la providencia haciendo referencia a las palabras de la Audiencia Provincial.

Por ello, Peinado resalta que "si no comparece a la precitada Audiencia lo sería por deseo propio, lo que sin duda, evita que pueda ser alegada una hipotética indefensión".

Rechaza la indefensión

En este contexto, hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para rechazar la indefensión a la que hace referencia su defensa. Esta resalta que, "para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado".

"En el presente supuesto además de haberse colocado voluntariamente la acusada en una situación, que, incumpliendo lo ordenado por la Audiencia Provincial, impedía que se le citara, la consecuencia de su ausencia, en la Audiencia Preliminar, estando su letrado, no le ha causado menoscabo alguno en su derecho de defensa, ni perjuicio real y efectivo a sus intereses, perfectamente representados por quien únicamente había de intervenir en dicho acto de la Audiencia Preliminar, luego no puede acogerse el argumento de la nulidad invocado por el letrado de la acusada María Cristina Álvarez Rodríguez", sentencia Peinado.