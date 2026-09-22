El Rey visita la CiberComandancia de la Guardia Civil tras bloquear casi 7 millones en estafas

El rey Felipe VI ha visitado este martes las instalaciones de la CiberComandancia de la Guardia Civil, una unidad pionera encargada de trasladar las garantías legales de una denuncia presencial al ámbito digital. El monarca se ha interesado por el funcionamiento de este servicio telemático en su primer año de existencia, dado que en la actualidad uno de cada cinco delitos en España se comete a través de internet.

Durante el recorrido, Felipe VI ha estado acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Las autoridades han analizado las medidas implementadas para garantizar la robustez del sistema y las facilidades que se ofrecen a los ciudadanos para cumplimentar los formularios de denuncia telemáticos.

Se trata de un destacamento inédito entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es el primero que posibilita presentar denuncias de manera plenamente digital, eliminando la necesidad de acudir físicamente a un cuartel. Según ha destacado Mercedes González, el objetivo principal ha sido proporcionar una herramienta moderna a una sociedad "que se transforma digitalmente cada día a una velocidad vertiginosa".

Para reforzar este despliegue, el Instituto Armado ha inaugurado recientemente un ciberpuesto operativo en la localidad vizcaína de Barakaldo, el cual aumentará significativamente las capacidades de la CiberComandancia. "La CiberComandancia es una apuesta estratégica para la Guardia Civil, que nos acerca aún más a la ciudadanía y nos sitúa como una referencia a la hora de dar respuesta a un país como el nuestro en el que uno de cada cinco delitos se consuma en el ciberespacio", ha precisado González.

Con sede central en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en la ciudad de León, este departamento permite a los usuarios contactar con los agentes mediante un canal seguro operativo las 24 horas del día. A través de este sistema, se pueden tramitar hasta siete procedimientos distintos, cinco de los cuales corresponden al ámbito penal.

Esta alternativa telemática resulta especialmente útil para los habitantes de las zonas menos pobladas, que no siempre cuentan con un puesto policial en su municipio. Asimismo, la Guardia Civil confía en que esta vía reduzca la denominada cifra negra, es decir, el volumen de ilícitos que quedan impunes porque la víctima siente una barrera psicológica al tener que relatar los hechos cara a cara ante un agente.

Desde su puesta en marcha hace poco más de un año, la unidad ha registrado más de 60.000 solicitudes de denuncia. De ellas, se han gestionado formalmente 32.000 delitos y se ha tramitado la documentación relativa a 8.400 extravíos. Diariamente, el servicio recibe en torno a 155 peticiones, de las cuales más de la mitad están vinculadas a estafas y cargos fraudulentos ejecutados por medios informáticos.

La rápida intervención de estos especialistas ha permitido paralizar fondos robados o estafados por un valor total de 6,8 millones de euros, logrados a través de más de doscientas operaciones de bloqueo bancario. En cuanto a sus efectivos, la plantilla ha crecido de los 28 agentes iniciales a los 64 actuales. Destaca que el 26 por ciento de sus integrantes son mujeres, lo que supone catorce puntos por encima de la media de presencia femenina en la Benemérita.

Al concluir el recorrido por las dependencias policiales, el Rey ha mantenido un encuentro institucional con los principales representantes autonómicos y locales. Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de León, José Antonio Diez; el subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz, y el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel.