El Tribunal de Cuentas pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre si David Sánchez debe devolver 340.000 euros

El Tribunal de Cuentas ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie en un plazo de cinco días acerca de si cree que el hermano de Pedro Sánchez debe devolver los 340.000 euros que cobró de la Diputación de Badajoz. La Diputación gobernada por los socialistas ha solicitado el archivo.

La asociación Abogados Cristianos presentó un recurso ante el Tribunal de Cuentas en el que pedía que los condenados por el enchufe a David Sánchez se hiciesen cargo del coste de la creación de dos puestos de trabajo en la Diputación Provincial de Badajoz y a los gastos del Proyecto "Ópera Joven".

"Se emplaza por cinco días al Ministerio Fiscal, a fin de que pueda alegar lo que estime oportuno sobre la procedencia de acordar el nombramiento de Delegado Instructor para que practique las diligencias previstas en el artículo 47 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas -LFTCU-, o bien el archivo de las presentes actuaciones", asegura el Tribunal en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

Este traslado se da después de que la Diputación haya pedido el archivo del procedimiento: "Se han recibido, asimismo, con fecha 17 de septiembre de 2026, las alegaciones que formula la Diputación Provincial de Badajoz, solicitando el archivo de las actuaciones, en respuesta al traslado ordenado por la anterior Diligencia de ordenación de 2 de septiembre de 2026".

"Posteriormente —explica la diligencia—, hayan presentado o no alegaciones la citada Diputación Provincial y el Ministerio Fiscal, se dará audiencia a los actores públicos, por idéntico plazo, a fin de que puedan realizar las alegaciones que tengan por convenientes".

Este no es el primer procedimiento que se abre en este mismo sentido. El partido Iustitia Europa ya presentó un escrito ante el Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano para que exija a David Sánchez que devuelva más de 340.000 euros de los sueldos que cobró como asalariado de la Diputación de Badajoz.

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó al hermano del presidente del Gobierno a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La sentencia destacó que se ha juzgado una "actividad criminal de despacho, organizada y en el seno de una Corporación piramidal, fuertemente jerarquizada, de carácter presidencialista". Todo ello, en referencia a la Diputación Provincial de Badajoz que presidía el socialista Miguel Ángel Gallardo, condenado a 18 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación después de que el organismo público creara un traje a medida para enchufar al hermano de Pedro Sánchez.

El partido reclamaba al Tribunal de Cuentas que David Sánchez devuelva 340.572,36 euros de sueldos públicos que cobró de la diputación. "Según la información publicada tomada como referencia, D. David Sánchez Pérez-Castejón habría percibido de la Diputación Provincial de Badajoz retribuciones brutas por un importe acumulado aproximado de 340.572,36 euros durante el periodo comprendido entre su contratación en 2017 y la finalización de su relación laboral en 2025", explicaba el escrito en referencia a sus puestos como coordinador de las Actividades de los Conservatorios y, posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.