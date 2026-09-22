El TSJA confirma que la invasión de Ceuta ha elevado un 60% la delincuencia en la ciudad autónoma

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha confirmado que la delincuencia en Ceuta ha aumentado un 60% desde agosto en comparación con el mismo período del año anterior, después de la invasión a la ciudad autónoma de los pasados 30 y 31 de julio.

Del Río ha explicado que el órgano judicial ya había previsto un posible incremento de la actividad delictiva y reforzó los juzgados de la ciudad autónoma. En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 cuenta ahora con el doble de plantilla judicial. Según ha señalado, el aumento del crimen se ha producido desde agosto y alcanza el 60% respecto a agosto y septiembre de 2025.

El presidente del TSJA ha señalado que el "problema" de Ceuta no es actualmente judicial, sino "humanitario, social y político". Tal y como ha comentado, la Justicia no puede intervenir para solucionar cuestiones que corresponden a esos ámbitos. Del Río también ha defendido que los tribunales deben atender las consecuencias judiciales de la invasión, pero ha diferenciado esta labor de la resolución del problema que afecta a la ciudad autónoma.

Por una respuesta "urgente"

La fiscal superior de Andalucía y de Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, también se ha referido a las consecuencias de la invasión. Ha trasladado un mensaje de "solidaridad" con la ciudad de Ceuta, que, según ha señalado, atraviesa una situación "difícil, compleja, insoportable". Tárrago ha aludido al "asalto masivo de personas en su frontera" registrado a finales de julio y ha subrayado que los ceutíes llevan "más de mes y medio" afrontando sus consecuencias. La fiscal ha sostenido que Ceuta "no tiene ni capacidad para soportar este problema" y ha añadido que tampoco corresponde a la ciudad autónoma resolverlo por sí misma. Ante esta situación, ha reclamado al Gobierno que adopte una decisión "rápida y urgente" que incluya a organismos internacionales y a través de acuerdos internacionales.