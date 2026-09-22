Grupos de extrema izquierda boicotean un acto de Vox en Santiago: "Es la España que quiere Sánchez, la de la violencia"

Varios centenares de personas convocadas por una veintena de colectivos de extrema izquierda impidieron el lunes la celebración de un acto de Vox en Santiago de Compostela en el que estaba prevista la participación de su jefe de delegación en la Unión Europea, Jorge Buxadé. La concentración provocó momentos de tensión en las inmediaciones del centro sociocultural Santa Marta.

Más de 50 jóvenes radicales se encerraron en el interior del centro sociocultural a media tarde con el objetivo de impedir la celebración del acto. El edificio, de titularidad municipal, permaneció clausurado durante la protesta. A las puertas del centro se concentraron centenares de personas, que corearon consignas como "aquí no pasa Vox", "aquí están los antifascistas" y "ninguna persona es ilegal".

La Policía estableció un dispositivo en la zona para separar a los manifestantes radicales de los simpatizantes de Vox. Inicialmente, según la información facilitada sobre el desarrollo de la concentración, no se produjeron incidentes entre ambos grupos.

Buxadé acusa a Sánchez y a la alcaldesa

Buxadé responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de este tipo de concentraciones y también acusó a la alcaldesa de Santiago, Goretti Simmartín (BNG), de "cerrar" unas instalaciones de titularidad municipal.

"Esta es la España que quiere Sánchez. La España de la violencia, la España de la confrontación, la España del enfrentamiento", afirmó el dirigente de Vox ante los medios.

El eurodiputado sostuvo que los hechos podrían constituir "diversos delitos, desde el delito de desórdenes públicos y delito de coacciones", al considerar que se estaba impidiendo "el ejercicio de la libertad de un partido político".

Acto de inicio de curso de VOX en Galicia. El gobierno de Sánchez y sus socios separatistas han pretendido amedrentar a nuestra gente, en vano. Cierto es que con la complicidad de la alcaldesa De Santiago (BNG) y de la subdelegada gobierno (Marlaska) han vulnerado nuestros… pic.twitter.com/0hyLSBdDSB — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) September 21, 2026

Buxadé aseguró además que había reclamado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Subdelegación del Gobierno en La Coruña que desalojasen a los manifestantes para poder celebrar el acto. Según afirmó, Vox contaba con todos los permisos necesarios. El dirigente anunció que su formación pondría los hechos en conocimiento de la Justicia.

Una carga policial al final de la protesta

Buxadé permaneció en las inmediaciones del centro hasta aproximadamente las 20:30 horas, cuando abandonó el lugar. Tras su salida, los grupos de extrema izquierda comenzaron a corear "Ganamos nosotros" y "El pueblo unido, jamás será vencido".

Poco después, durante la dispersión de la concentración, se produjo un enfrentamiento entre radicales y los agentes desplegados en la zona que terminó con una carga policial. Finalmente, los participantes en la convocatoria fueron abandonando las inmediaciones del centro sociocultural Santa Marta. La concentración quedó disuelta poco antes de las 21:00 horas.