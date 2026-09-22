Interior reforzará la frontera de Ceuta: ampliará el espigón y sustituirá la barrera flotante por una red submarina

El asalto masivo al perímetro fronterizo de Ceuta a finales del pasado mes de julio ha vuelto a poner de manifiesto que la seguridad del límite territorial español no cuenta ni mucho menos con el nivel de protección que debería tener. No sólo en materia de personal, algo que llevan denunciando desde hace años policías nacionales y guardias civiles, sino tampoco en lo que al aspecto material o de infraestructuras se refiere.

Es por ello que el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un nuevo proyecto para dotar de mayor seguridad a la ciudad autónoma. El mismo prevé tanto prolongar el espigón de El Tarajal como sustituir la barrera flotante provisional instalada en agosto por un sistema de balizamiento permanente con una red submarina. Fuentes del departamento han explicado que los primeros trámites ya han comenzado.

La actuación sobre el espigón se desarrollará en dos fases y tendrá un coste estimado de siete millones de euros. La primera de estas fases contempla prolongarlo 15 metros mar adentro, mediante tres tramos modulados cimentados con pilotes. Sobre ellos se instalará un cerramiento superior de malla antitrepa, rematado con peines curvos invertidos. Todo para tratar de dificultar las entradas desde Marruecos.

La segunda fase será de mayor envergadura. Permitirá prolongar otros 100 metros el espigón mar adentro mediante la construcción de un dique vertical. Sumadas ambas actuaciones, la infraestructura alcanzará una prolongación total de 115 metros respecto de su configuración actual, aunque la ejecución queda condicionada a los informes y autorizaciones del Gobierno de Ceuta y otros organismos estatales.

El proyecto incluye además una solución permanente para sustituir la barrera flotante desplegada con carácter provisional el pasado agosto. Interior prevé instalar un sistema de balizamiento flotante que permitirá desplegar una red de contención de alta resistencia suspendida hasta el fondo marino. El objetivo es impedir el paso sumergido y convertir el elemento en una infraestructura estable de control marítimo.

La barrera provisional fue instalada después de la entrada masiva registrada a finales de julio y se extendió frente al espigón del Tarajal. El sistema está formado por una barrera neumática flotante de unos 500 metros, así como por una estructura sumergida de aproximadamente un metro de profundidad. Además hay unas boyas que sirven como referencia visual de la frontera.

La nueva infraestructura llega después de que el Tribunal Supremo estableciera en julio que los rechazos en frontera previstos para Ceuta y Melilla no pueden aplicarse a quienes accedan a nado sin superar elementos de contención. El tribunal señaló, no obstante, que la existencia de elementos de contención en el mar permitiría aplicar esa regulación a quienes pretendieran cruzar irregularmente superándolos.

En conjunto, las actuaciones previstas supondrán una inversión estimada de nueve millones de euros. El proyecto pretende sustituir una solución adoptada con carácter urgente por una infraestructura permanente y reforzar el control del límite marítimo. Antes de que comiencen las obras, Interior deberá completar la tramitación administrativa y obtener los correspondientes pronunciamientos favorables.