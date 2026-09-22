Las secciones territoriales de tres asociaciones judiciales distintas han mostrado su apoyo este martes a la juez de instrucción de Badajoz que investigó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, frente a las "presiones" de las cloacas del PSOE.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz pidió personarse como acusación particular en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por sentirse perjudicada "profesional y personalmente" por las supuestas prácticas ilícitas de Leire Díez. La propia Biedma destacaba que la cloaca había urdido contra ella contactando con clanes del narcotráfico que ella había investigado en otras causas con el objetivo de poner en riesgo su integridad física. Todo ello, con el objetivo de amedrentarla para que no investigase a David Sánchez, que ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por haber sido enchufado en un puesto pagado por la Diputación de Badajoz de Miguel Ángel Gallardo.

En un comunicado conjunto, las demarcaciones territoriales de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el Foro Judicial Independiente han mostrado su apoyo a la juez de Badajoz. "Ante estos hechos, consideramos imprescindible reiterar que el Poder Judicial actúa con plena independencia, sometido únicamente al imperio de la ley", explica.

En este sentido, critican que "cualquier intento de presión, intimidación o descrédito hacia los jueces en el ejercicio de sus funciones constituye una grave amenaza para el Estado de Derecho y para el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas".

"Reafirmamos nuestro apoyo a la magistrada instructora, destacamos su profesionalidad y compromiso con la legalidad, y reiteramos nuestra firme defensa de la independencia judicial como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático", sentencia el comunicado.

De esta forma se han pronunciado las tres asociaciones judiciales contra las prácticas de Díez en Extremadura. En su escrito presentado al juez Pedraz, la magistrada destacaba que no solo estuvo en el objetivo de las cloacas socialistas su prestigio profesional, sino que estas pusieron sobre la mesa contactar con clanes del narcotráfico asentados en Badajoz para actuar contra ella.

"Esta anotación estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía sobre clanes dedicados al narcotráfico, habiendo tenido conocimiento esta parte, a través de informaciones que en su momento serán puestas a disposición de los investigadores, de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada", explicaba.