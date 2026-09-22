Jueces piden a Perelló "un paso más" del CGPJ contra el Gobierno por sus constantes ataques a magistrados como Peinado

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha remitido una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en la que le pide "un paso más" contra los constantes ataques del Gobierno contra los jueces como los realizados este martes desde el seno del Ejecutivo hacia Juan Carlos Peinado, que ha enviado a juicio a Begoña Gómez. La misma asociación ha enviado otra carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que "contribuya a poner fin a una dinámica que no beneficia a ninguna institución".

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a cargar en tromba contra el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid después de que este haya puesto fin a la instrucción en la que ha investigado a la esposa del líder socialista y la haya enviado a juicio con jurado popular por la supuesta comisión de los delitos de malversación y tráfico de influencias. "El Gobierno pide que se haga justicia y en este caso, eso significa que Begoña Gómez es inocente", ha asegurado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz; mientras que en privado Moncloa acusa directamente a Peinado de perseguir judicialmente a Begoña Gómez.

En una carta enviada a Perelló a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la asociación judicial agradece a la magistrada su posición firme contra las críticas gubernamentales hacia el hacer de los jueces achacándoles intereses ideológicos o partidistas. Sin embargo, le pide un "paso más" para frenar la degradación institucional que suponen las críticas directas contra los magistrados que investigan la supuesta —algunos casos ya han sido condenados— corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

"Cuando las decisiones judiciales se presentan como el resultado de afinidades ideológicas, intereses partidistas o estrategias políticas, se traslada a la ciudadanía una sospecha mucho más profunda: que los jueces no decidimos conforme a Derecho. Esa sospecha erosiona la confianza en la Justicia y debilita uno de los pilares sobre los que se sostiene el Estado de Derecho", explica la carta remitida a Perelló.

Así piden dar "un paso más" en la posición institucional del CGPJ, del que destacan su pluralidad reconociendo así la complejidad de alcanzar posiciones conjuntas: "El Consejo debe hacerse presente cuando se cuestiona públicamente la imparcialidad de jueces concretos por sus decisiones o se les atribuyen intenciones políticas sin otro fundamento que el desacuerdo con sus resoluciones, sobre todo si esas acusaciones proceden de quienes desempeñan las más altas responsabilidades públicas".

"Por ello, le pedimos que impulse en el Consejo una posición clara y sostenida frente a las descalificaciones y ataques que excedan de la legítima crítica a las resoluciones judiciales y cuestionen la independencia o imparcialidad de quienes las dictan", sentencia la misiva enviada a Perelló.

Bolaños, "todavía es posible rectificar"

En cuanto a la otra carta enviada a Bolaños, la AJFV recrimina al Gobierno —y a Bolaños como "interlocutor" del mismo con la Justicia— las constantes descalificaciones que erosionan, a su juicio, la credibilidad en todas las instituciones: "No se limitan a discrepar de unas resoluciones. Cuestionan públicamente a quienes las habían dictado". "Nadie cuestiona el derecho de un ministro a expresar sus opiniones ni a discrepar de una actuación judicial. Lo que señalamos es que la libertad de expresión no puede invocarse para eludir la responsabilidad institucional propia del cargo", aseguran reprendiendo al ministro de Justicia y señalándole que "este no es el camino".

En este contexto, la asociación judicial le pide "que ejerza la responsabilidad inherente a su cargo y contribuya a poner fin a una dinámica que no beneficia a ninguna institución": "Solicitamos que impulse dentro del Gobierno un cambio claro de actitud y reclame la prudencia necesaria cuando se refieran a actuaciones judiciales. La crítica es legítima. El señalamiento personal y la atribución de intenciones políticas no deberían formar parte del discurso de quienes tienen la obligación de preservar la lealtad entre poderes". "Todavía es posible rectificar", reivindican.