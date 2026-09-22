Jupol denuncia el falso refuerzo de Marlaska en la frontera de Ceuta ante la amenaza de otra invasión

La portavoz de la asociación policial JUPOL, Laura García, ha participado en el programa La Noche de Cuesta de esRadio para desmontar las cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio del Interior respecto al despliegue de seguridad en Ceuta. García ha tildado de falsedad la afirmación de que se han activado más de trescientos agentes antidisturbios para hacer frente a una posible invasión en Ceuta. Según la portavoz, las cifras reales de efectivos sobre el terreno están muy por debajo de lo anunciado por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

La representante de JUPOL ha detallado que en la ciudad autónoma únicamente se encuentran desplegados unos doscientos cuarenta componentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), a los que se suman cuarenta y dos agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) movilizados desde la península. Laura García ha explicado que el supuesto incremento de agentes para el día de mañana se debe a una burda manipulación aprovechando el relevo programado de las unidades. El Gobierno pretende solapar temporalmente a los agentes salientes con los entrantes únicamente para realizar una fotografía ante los medios y simular un refuerzo que no es real.

Además, la portavoz ha recordado que estos efectivos no trabajan de manera simultánea, sino que deben dividirse en tres turnos de trabajo, descontando a aquellos agentes que se encuentran en periodo de descanso tras realizar guardias nocturnas. Esto provoca que la capacidad operativa real en cada turno sea sumamente reducida. En caso de producirse un intento de salto masivo o una nueva invasión, la suma total de las fuerzas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil no alcanzaría en ningún caso los seiscientos efectivos disponibles de forma simultánea.

Frustación entre los militares

Respecto a la presencia del Ejército en la zona, que cuenta con unos tres mil quinientos efectivos, la situación no es más alentadora debido a la falta de un marco jurídico adecuado. Al no estar declarado el estado de emergencia, los militares carecen de la condición de agentes de la autoridad, lo que les impide intervenir de forma directa en el control de las fronteras. De este modo, los profesionales de las Fuerzas Armadas se ven limitados a realizar labores de vigilancia pasiva o presencia en establecimientos comerciales, lo que genera una profunda frustración entre los militares desplegados en el territorio.

Finalmente, JUPOL ha alertado de que actualmente se encuentran concentradas unas cuatrocientas personas de origen subsahariano en la zona de Benzú, en el lado marroquí de la frontera. Existe la sospecha de que estas personas puedan ser utilizadas por las autoridades de Marruecos para escenificar una supuesta colaboración con España o, por el contrario, para presionar nuevamente las fronteras de Ceuta. Todo ello se encuadra en un contexto geopolítico en el que Estados Unidos parece haber elegido al país africano como su socio preferente para el control del estrecho de Gibraltar, relegando el papel estratégico de España.