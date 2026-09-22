La mayoría izquierdista del pleno del Tribunal Constitucional ha apostado por rechazar la ponencia del magistrado conservador José María Macías en contra de amnistiar la malversación al exconsejero catalán Jordi Turull, que participó en el referéndum ilegal del 1 de octubre que lideró Carles Puigdemont. En concreto, a pesar de no haberse votado la ponencia, siete magistrados se han mostrado a favor de amnistiarle y cinco en contra, según han revelado fuentes del TC a Libertad Digital.

Como ha avanzado Libertad Digital, el Pleno del Tribunal de Garantías discutía este martes una ponencia en la que el magistrado secundaba el criterio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y rechazaba, por tanto, el recurso interpuesto por Jordi Turull, el primero en discutirse en el TC y cuya deliberación marcará la de los siguientes recursos, incluido el de Carles Puigdemont. Sin embargo, esta iba a ser rechazada a todas luces por la mayoría izquierdista liderada por el presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido. De hecho, este está decidido a dar la razón a los recursos y amnistiar definitivamente a los líderes independentistas en octubre de 2026, fecha simbólica porque se cumplirán nueve años del referéndum ilegal.

Según han informado fuentes del Tribunal de Garantías, la mayoría izquierdista del Pleno ha cumplido las expectativas y ha rechazado la ponencia de José María Macías. Por tanto, la sala se encuentra en su mayoría a favor de amnistiar a los líderes independentistas gracias a la Ley de Amnistía redactada por el Gobierno de Pedro Sánchez y secundada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados con los votos a favor de PSOE, Sumar, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG.

Como avanzaban las fuentes jurídicas consultadas, el magistrado puede ahora tomar tres sendas distintas: "Adaptar su ponencia a la decisión de la mayoría sin presentar voto particular, presentar un voto particular y pasar la ponencia a un magistrado de la mayoría que haya ganado la votación en el Pleno; o, en tercer lugar, hacer voto particular y redactar una nueva ponencia siguiendo el criterio de la mayoría".

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Macías ha retirado su ponencia y ha anunciado que va a llevar una nueva. Por su parte, Conde Pumpido ha anunciado que llevará su ponencia sobre la exconsejera Dolors Bassa. Lo que constituye una novedad respecto de la tradición del tribunal".

Una vez sea amnistiado Jordi Turull, el magistrado instructor del caso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, puede decidir si sigue la doctrina dictada por el Tribunal Constitucional y amnistía de facto a los demás líderes catalanes juzgados por el referéndum ilegal; o, por el contrario, espera a que el Tribunal Constitucional delibere sobre cualquiera de los demás casos.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com