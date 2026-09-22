Detienen en Alemania al cerebro financiero de la trama Plus Ultra

Las autoridades de Alemania ha detenido al empresario neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado por los investigadores una de las piezas clave de la presunta trama internacional de blanqueo de capitales vinculada al 'caso Plus Ultra'. Sobre Verhoeven pesaba desde el pasado mes de marzo una orden internacional de detención dictada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
El empresario aparece en la investigación como uno de los gestores de una estructura financiera que, según las pesquisas, funcionaba como una suerte de "pseudobanco" y utilizaba sociedades instrumentales y cuentas en distintos países para mover y blanquear presuntamente fondos de origen ilícito. Los investigadores sitúan a Verhoeven junto al financiero peruano Luis Felipe Baca Arbulu, detenido anteriormente en Aruba, en la gestión de esta estructura.
La investigación judicial sostiene que parte de los 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a Plus Ultra en 2021 pudo acabar en sociedades vinculadas a esta presunta red. El juez investiga concretamente el posible desvío de cerca de 16 millones de euros del rescate mediante distintas operaciones financieras.
Verhoeven había concedido antes del rescate varios préstamos a Plus Ultra a través de sociedades como Allpa Wira Trading, Wailea Invest y Valerian Corporation, por un importe aproximado de 1,3 millones de euros. El propio empresario declaró ante la Fiscalía de Ginebra que esos préstamos fueron posteriormente reembolsados por la aerolínea.
Las pesquisas apuntan a que el financiero neerlandés habría utilizado una red de sociedades y cuentas repartidas por distintos países. Las autoridades españolas, francesas y suizas investigan además sus posibles vínculos con operaciones relacionadas con oro venezolano y movimientos internacionales de capitales. Durante un registro realizado en su vivienda de Mallorca, los investigadores intervinieron dos lingotes de oro, de 100 y 50 gramos, además de relojes, joyas y documentación relacionada con sociedades investigadas en la causa.
El 'caso Plus Ultra', que instruye el juez Calama en la Audiencia Nacional, investiga el destino del rescate público concedido a la aerolínea y una presunta red de blanqueo y tráfico de influencias. La causa afecta, entre otros, a directivos y accionistas de la compañía y mantiene investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta participación en una estructura de tráfico de influencias relacionada con la aerolínea.