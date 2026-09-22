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España

Detienen en Alemania al cerebro financiero de la trama Plus Ultra

El 'caso Plus Ultra', que instruye el juez Calama en la Audiencia Nacional, mantiene investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Libertad Digital
El 'caso Plus Ultra', que instruye el juez Calama en la Audiencia Nacional, mantiene investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
avión plus ultra | EUROPA PRESS

Las autoridades de Alemania ha detenido al empresario neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado por los investigadores una de las piezas clave de la presunta trama internacional de blanqueo de capitales vinculada al 'caso Plus Ultra'. Sobre Verhoeven pesaba desde el pasado mes de marzo una orden internacional de detención dictada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

El empresario aparece en la investigación como uno de los gestores de una estructura financiera que, según las pesquisas, funcionaba como una suerte de "pseudobanco" y utilizaba sociedades instrumentales y cuentas en distintos países para mover y blanquear presuntamente fondos de origen ilícito. Los investigadores sitúan a Verhoeven junto al financiero peruano Luis Felipe Baca Arbulu, detenido anteriormente en Aruba, en la gestión de esta estructura.

La investigación judicial sostiene que parte de los 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a Plus Ultra en 2021 pudo acabar en sociedades vinculadas a esta presunta red. El juez investiga concretamente el posible desvío de cerca de 16 millones de euros del rescate mediante distintas operaciones financieras.

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Verhoeven había concedido antes del rescate varios préstamos a Plus Ultra a través de sociedades como Allpa Wira Trading, Wailea Invest y Valerian Corporation, por un importe aproximado de 1,3 millones de euros. El propio empresario declaró ante la Fiscalía de Ginebra que esos préstamos fueron posteriormente reembolsados por la aerolínea.

Las pesquisas apuntan a que el financiero neerlandés habría utilizado una red de sociedades y cuentas repartidas por distintos países. Las autoridades españolas, francesas y suizas investigan además sus posibles vínculos con operaciones relacionadas con oro venezolano y movimientos internacionales de capitales. Durante un registro realizado en su vivienda de Mallorca, los investigadores intervinieron dos lingotes de oro, de 100 y 50 gramos, además de relojes, joyas y documentación relacionada con sociedades investigadas en la causa.

El 'caso Plus Ultra', que instruye el juez Calama en la Audiencia Nacional, investiga el destino del rescate público concedido a la aerolínea y una presunta red de blanqueo y tráfico de influencias. La causa afecta, entre otros, a directivos y accionistas de la compañía y mantiene investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta participación en una estructura de tráfico de influencias relacionada con la aerolínea.

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