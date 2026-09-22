Llamadas interceptadas desde España confirmaron la preparación por agentes de Marruecos de la invasión de Ceuta

Pedro Sánchez prometió una desclasificación de todos los documentos que afectasen a la previsión y alerta de la invasión de Ceuta. Una vez más ha mentido. Su desclasificación de los documentos del CNI, CIFAS, Policía o Guardia Civil que alertaban sobre la invasión de Ceuta días antes ha sido amañada. Libertad Digital ha tenido acceso al visionado íntegro de algunas de las notas militares previas a la invasión del 30 de julio. Y la confirmación de la participación activa de agentes marroquíes queda plasmada de forma expresa: determinadas llamadas interceptadas lo revelan. Pero esa parte no ha sido desclasificada por el Gobierno para poder mantener la versión oficial de que hubo "colaboración continua por parte de Marruecos" para evitar la invasión.

Una nota militar del día 27 recogió testimonios interceptados a agentes marroquíes. A personas identificadas como elementos marroquíes con acceso a información o coordinación con el poder en ese país. No se trataba de redes sociales. Se trataba de fuentes de mucho más nivel. Sus conversaciones no dejaron lugar a dudas con respecto a la preparación de un gran asalto a Ceuta coincidiendo con la festividad del Trono, tal y como ocurrió. Y la palabra "masivo" no dejó de mencionase como descripción del volumen de gente que se pretendía congregar frente a la frontera española.

Pues bien, esas referencias, pese a su evidente valor, no han sido desclasificadas. Ni tan siquiera remitidas a la juez Tardón por mecanismos que permitan su ocultación generalizada pero su acceso por parte de la magistrada. Directamente han sido mantenidas como secreto y material clasificado.

No se trata de los únicos avisos severos que han sido ocultados por Sánchez en su falsa desclasificación total de los documentos con alertas sobre la invasión de Ceuta. Una nota también militar avisa sin matices de llamadas generalizadas a una "entrada masiva" en Ceuta, tanto por la valla como por el mar, principalmente coincidiendo, una vez más, con la "festividad del día del Trono" -que era el día de la invasión, el 30 de julio- y que incluía la orden de que nadie abandonase su puesto, ni siquiera aquellos que salieran del servicio ante la inminente invasión de Ceuta".

Este documento se ha desclasificado pero sólo parcialmente. Y esta parte del texto permanece tapada, permitiendo ver sólo el punto "5. Valoración: Se valora como muy probable que durante el día 30 de julio 26 se intente una entrada masiva de migración irregular, aprovechando la festividad del día del Trono en Marruecos". ¿El motivo? Que incluye la denominación "migración irregular" y no el fin invasor y que, con ello, se oculta la orden dada a los militares de permanecer en los puestos por la magnitud de la amenaza.

Pero el visionado íntegro permite ver la importancia de la nota militar. Y es que desvela la existencia de hasta dos textos en los que se recopilan los detalles de una posible entrada masiva en Ceuta; confirma las llamadas por redes sociales para realizar el asalto durante los días de fiesta, especialmente durante la noche previa al 30 de julio y el día de la fiesta del Trono; y, sobre todo, ordena que nadie deje su puesto, ni siquiera los que vayan terminando su servicio por el riesgo de un asalto masivo tanto por la valla como a nado por el mar.

La explicación es sencilla. El Ejército llegó incluso a cursar órdenes para prepararse. Justo lo contrario de lo que hizo el presidente del Gobierno, Pedro, Sánchez, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El problema llegó, de hecho, del primero de los citados: Sánchez. Y es que sin un respaldo de un estado de emergencia, tal y como los regula la Constitución Española, la capacidad operativa del Ejército queda totalmente anulada. Y quien debía haber impulsado ese estado de emergencia era el presidente del Gobierno.

El documento fue elaborado más que con tiempo para haber tomado las medidas necesarias para evitar la invasión: el 27 de julio. Fue remitido al CNI y a Marruecos el día 29, con la más que descriptible "colaboración" por parte de Rabat, tal y como afirma el Gobierno de Sánchez. Y fue clasificado con fecha del 29 por parte del Gobierno, con lo que es complicado afirmar que desconocían su contenido. Para clasificarlo, es necesario haberlo leído, obviamente.