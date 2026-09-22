Ester Muñoz, sobre el caso Begoña: "No les gustan los jurados cuando son para juzgarles a ellos"

El PP ha criticado hoy al Gobierno de Pedro Sánchez por dudar de la imparcialidad del jurado de Begoña Gómez: "Prefieren un juzgado con Marlaska, Robles y Dolores Delgado". La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, cargó este martes contra el Ejecutivo por cuestionar la imparcialidad del jurado que juzgará a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y respondió con ironía que "a lo mejor" el Ejecutivo "preferiría" que ejercieran esa función los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles o la exministra de Justicia Dolores Delgado, todos ellos magistrados.

Muñoz hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en el Congreso, donde acusó al Gobierno de emprender una "cacería" contra el juez Juan Carlos Peinado y enmarcó sus críticas en una ofensiva más amplia contra los jueces que investigan causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez.

En este sentido, arrancó su comparecencia refiriéndose a las informaciones sobre los supuestos contactos de la trama investigada en torno a Leire Díez con un clan vinculado al narcotráfico de Badajoz para tratar de intimidar a la jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

En su opinión, esta información "es un terremoto absoluto" porque, mientras Pedro Sánchez se encontraba en sus cinco días de reflexión de abril de 2024, su entonces secretario de organización y "mano derecha", Santos Cerdán, "construía y dirigía una cloaca desde el partido" que, según denunció, acabó intentando recurrir a delincuentes para "darle un sustillo" a Beatriz Biedma. "¿Pero quién nos gobierna?", se preguntó.

La jueza Beatriz Biedma ya ha solicitado personarse como acusación particular en el caso Leire Díez al considerar que fue objetivo de maniobras destinadas a apartarla de la investigación sobre David Sánchez y desacreditarla. En su escrito aludió a contactos del grupo investigado con personas vinculadas a un clan relacionado con el narcotráfico en Badajoz con la finalidad de "actuar" contra ella. Muñoz contrapuso estos hechos a las acusaciones de "hipérbole" que recibe el PP cuando habla de "mafia" para referirse al Gobierno y se preguntó retóricamente si "alguien puede describir de otra manera esto".

La dirigente popular enlazó este asunto con la reacción del Ejecutivo al auto de Juan Carlos Peinado que abre juicio oral contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. El magistrado acordó que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular, mientras que su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, irá también a juicio por presunta malversación.

Muñoz criticó que el Gobierno haya "condenado" el auto de Peinado y recordó que parte de las decisiones del instructor han sido avaladas por la Audiencia Provincial de Madrid, mientras que otras fueron corregidas. Además, recalcó que "esto no se lo ha inventado el señor Peinado" porque precisamente la ley del jurado a la que se acoge el juez para tomar esta decisión fue aprobada por un Gobierno del PSOE.

"No les gustan los jurados cuando son para juzgarles a ellos", recriminó al PSOE. "¿Quién es entonces imparcial? A lo mejor el Gobierno preferiría un juzgado en el que estuviesen de magistrados Robles, Marlaska y podemos poner también a Dolores Delgado, anterior fiscal general del Estado que fue ministra, que será completamente imparcial".