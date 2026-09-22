Ocho arrestados por el brutal ataque a militares en Navarra durante el Mundial

La Guardia Civil y la Policía Foral han detenido a ocho personas por su supuesta participación en la agresión a unos militares en un bar de Berriozar durante la final del Mundial, según informan en Noticias de Navarra. Los encapuchados atacaron de forma salvaje a los presentes en la terraza del establecimiento con barras y porras extensibles, incluso se lanzaron mesas y sillas. Los arrestos se han producido en Pamplona y Berriozar.

La agresión quedó grabada en unas imágenes de una cámara de seguridad, en las que se podía apreciar cómo los aficionados de la selección española estaban disfrutando en sus mesas de la final de la Copa del Mundo. Fue en esos momentos cuando un grupo de encapuchados irrumpió en el lugar y comenzó a agredirles sin motivo.

La Guardia Civil y la Policía Foral asumieron la investigación conjunta de los hechos. La causa, que instruye la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, se encuentra bajo secreto de sumario.

La reconstrucción de los hechos

La agresión se produjo sobre las 22:15 en un local que suelen frecuentar militares del cercano acuartelamiento de Aizoain. En un momento dado irrumpieron "a la voz de tres" un grupo de diez personas vestidas de negro y encapuchadas que se dirigieron expresamente a la mesa en la que se encontraba el grupo de militares.

Como consecuencia del ataque, al menos tres militares resultaron heridos, uno de ellos con una herida abierta en la cabeza y varias costillas rotas. En total hubo media docena de personas con heridas de diversa consideración.

Ante estos hechos, Iker Mariezkurrena, el alcalde de Berriozar, lamentó a través de una nota de prensa los incidentes ocurridos y aseguró que esos hechos "no deberían producirse nunca en nuestro pueblo". Al mismo tiempo, señaló que los militares agredidos pertenecían, según él, a una "organización fascista"

Libertad Digital se intentó poner en contacto con el Bar Restaurante Eatalian, el establecimiento en el que se produjo la agresión. Sin embargo, fue imposible poder hablar con los dueños del bar. De hecho, según comentó el encargado de otro bar de la zona, el dueño del bar donde estas personas fueron agredidas decidió mantener el bar cerrado durante varios días.