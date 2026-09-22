El escritor Arturo Pérez-Reverte ha cargado contra el nombre elegido para una campaña de promoción de la gastronomía española en México. La iniciativa, denominada "Eat Spain, Drink Spain México", comenzó este lunes y se desarrollará hasta el 4 de octubre en distintos establecimientos de Ciudad de México.

La campaña busca acercar al público mexicano la gastronomía, los alimentos y las bebidas de España mediante promociones, degustaciones y diferentes experiencias.

La iniciativa fue presentada en redes sociales con el mensaje: "¡Hoy comienza 'Eat Spain México 2026'! Desde el 21 de septiembre hasta el 4 de octubre, se podrá descubrir la gastronomía, los alimentos y las bebidas de España a través de promociones, degustaciones y experiencias en varios establecimientos de CdMx".

Pérez-Reverte reaccionó a esta publicación y centró su crítica en el uso del inglés para una campaña desarrollada en México: "Pues ya que es en México, podrían escribirlo en español", escribió el autor.

Pues ya que es en México, podrían escribirlo en español. Alguien debería informar al ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada de que ése es el idioma que hablamos allí y aquí.

Si nos presentáramos a un concurso de gilipollas, nos descalificarían por gilipollas. https://t.co/bOOVsxOWO1 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 22, 2026

A continuación, dirigió su comentario al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la representación diplomática española: "Alguien debería informar al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Embajada de que ese es el idioma que hablamos allí y aquí".

Pérez-Reverte cerró su mensaje con una frase con tono directo: "Si nos presentáramos a un concurso de gilipollas, nos descalificarían por gilipollas".

La iniciativa

En esta iniciativa, es una campaña promocional internacional organizada por el ICEX y "Foods and Wines from Spain". En ella se incluyen algunos de los mejores restaurantes, tiendas y espacios gastronómicos de México se unirán para mostrar tanto el lado más tradicional como el más contemporáneo de la cocina y las bebidas españolas.

Según explica el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, "nuestra misión sigue siendo la misma: inspirar, formar y dar a conocer la impresionante calidad, variedad y riqueza regional de la gastronomía y bebidas de España". Y añade: "Desde clásicos como el rioja, el albariño, el queso manchego o el jamón ibérico, hasta joyas ocultas y costumbres culinarias únicas — esta es tu oportunidad para redescubrir los sabores que definen la cultura española y conocer a los expertos que los hacen posibles".