El escritor Arturo Pérez-Reverte ha cargado contra el nombre elegido para una campaña de promoción de la gastronomía española en México. La iniciativa, denominada "Eat Spain, Drink Spain México", comenzó este lunes y se desarrollará hasta el 4 de octubre en distintos establecimientos de Ciudad de México.
La campaña busca acercar al público mexicano la gastronomía, los alimentos y las bebidas de España mediante promociones, degustaciones y diferentes experiencias.
La iniciativa fue presentada en redes sociales con el mensaje: "¡Hoy comienza 'Eat Spain México 2026'! Desde el 21 de septiembre hasta el 4 de octubre, se podrá descubrir la gastronomía, los alimentos y las bebidas de España a través de promociones, degustaciones y experiencias en varios establecimientos de CdMx".
Pérez-Reverte reaccionó a esta publicación y centró su crítica en el uso del inglés para una campaña desarrollada en México: "Pues ya que es en México, podrían escribirlo en español", escribió el autor.
A continuación, dirigió su comentario al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la representación diplomática española: "Alguien debería informar al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Embajada de que ese es el idioma que hablamos allí y aquí".
Pérez-Reverte cerró su mensaje con una frase con tono directo: "Si nos presentáramos a un concurso de gilipollas, nos descalificarían por gilipollas".
La iniciativa
En esta iniciativa, es una campaña promocional internacional organizada por el ICEX y "Foods and Wines from Spain". En ella se incluyen algunos de los mejores restaurantes, tiendas y espacios gastronómicos de México se unirán para mostrar tanto el lado más tradicional como el más contemporáneo de la cocina y las bebidas españolas.
Según explica el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, "nuestra misión sigue siendo la misma: inspirar, formar y dar a conocer la impresionante calidad, variedad y riqueza regional de la gastronomía y bebidas de España". Y añade: "Desde clásicos como el rioja, el albariño, el queso manchego o el jamón ibérico, hasta joyas ocultas y costumbres culinarias únicas — esta es tu oportunidad para redescubrir los sabores que definen la cultura española y conocer a los expertos que los hacen posibles".