Qué es un jurado popular, quién puede formar parte y cómo se elige en España

El Tribunal del Jurado permite la participación directa de ciudadanos en la Administración de Justicia en determinados procedimientos penales. Su funcionamiento está regulado por la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, que establece qué delitos pueden ser sometidos a este procedimiento, quién puede ejercer como jurado y cómo se seleccionan sus integrantes.

La Constitución Española reconoce en su artículo 125 la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado. La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado desarrolla este mandato y establece un sistema de selección mediante sorteo a partir del censo electoral.

Qué delitos puede juzgar un jurado popular

El Tribunal del Jurado no interviene en cualquier procedimiento penal. La Ley Orgánica 5/1995 limita su competencia a una relación concreta de delitos.

Entre ellos se encuentran el homicidio, las amenazas, la omisión del deber de socorro, el allanamiento de morada, la infidelidad en la custodia de documentos, el cohecho, el tráfico de influencias y la malversación de caudales públicos.

También corresponde al Jurado conocer de los delitos de fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de presos.

La propia ley establece además los ámbitos en los que queda excluida su intervención. Los delitos cuyo conocimiento corresponda a la Audiencia Nacional no son competencia del Tribunal del Jurado, al igual que aquellos cuya competencia haya sido asumida por la Fiscalía Europea.

Por regla general, el juicio se celebra ante la Audiencia Provincial. Cuando el acusado tiene la condición de aforado, la ley contempla que pueda intervenir el tribunal que corresponda en función de ese aforamiento.

Quién puede ser jurado

La condición de jurado está reservada a los ciudadanos que cumplen los requisitos establecidos por la ley. Entre ellos figura ser español, mayor de edad, encontrarse en el pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir y ser vecino, en el momento de la designación, de alguno de los municipios de la provincia correspondiente.

También es necesario contar con la aptitud suficiente para desempeñar la función de jurado y no encontrarse en ninguna de las situaciones de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas legalmente.

La ley contempla además determinadas causas que permiten excusarse de ejercer como jurado. Entre ellas figuran circunstancias personales, familiares o profesionales específicamente recogidas en la normativa. La función no es gratuita. La Administración reconoce una retribución e indemnización por los gastos ocasionados por el desempeño de esta responsabilidad.

Cómo se seleccionan los nueve miembros

La elección comienza con un sorteo realizado a partir de las listas del censo electoral. Este procedimiento no selecciona directamente a los nueve ciudadanos que formarán el tribunal.

En primer lugar se realiza un sorteo bienal de candidatos a jurado en cada provincia. A partir de esa lista se efectúan posteriormente las citaciones correspondientes a cada procedimiento. Para cada juicio se lleva a cabo una nueva selección entre los candidatos disponibles.

La ley establece las actuaciones necesarias para comprobar que quienes han sido llamados cumplen los requisitos y no están afectados por una causa de incapacidad, incompatibilidad, prohibición o excusa. Las partes pueden formular recusaciones cuando consideren que concurre alguna de las circunstancias previstas legalmente. El magistrado que preside el tribunal resuelve estas cuestiones antes de la constitución definitiva del Jurado.

Nueve ciudadanos y dos suplentes

El Tribunal del Jurado queda constituido por nueve jurados titulares y dos suplentes. La dirección jurídica del procedimiento corresponde a un magistrado, que ejerce como magistrado-presidente.

El día fijado para el juicio deben comparecer los candidatos convocados. Si concurren al menos veinte, el magistrado-presidente puede abrir la sesión y comienza el proceso de selección definitiva. Antes de constituir el tribunal, el magistrado vuelve a comprobar las circunstancias que puedan impedir que alguno de los candidatos ejerza como jurado. Las partes también pueden formular las objeciones previstas en la ley.

Una vez completada la composición, los jurados prestan juramento o promesa y comienza el juicio oral. El magistrado dirige el procedimiento y establece el objeto del veredicto al que deberá responder el Jurado.

Qué decide el jurado y qué decide el magistrado

La función del Jurado consiste fundamentalmente en pronunciarse sobre los hechos sometidos a su consideración y sobre la participación y culpabilidad del acusado en los términos establecidos por la ley. Tras la celebración del juicio, los nueve jurados deliberan y votan a puerta cerrada. El veredicto debe estar motivado y responder a las cuestiones planteadas en el objeto del veredicto.

La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece mayorías diferentes según se trate de declarar probados o no probados determinados hechos y según la decisión afecte a la culpabilidad o inculpabilidad del acusado. El resultado se recoge en un acta que se entrega al magistrado-presidente. Este puede devolverla al Jurado cuando no cumpla los requisitos legales establecidos.

El magistrado dicta finalmente la sentencia, en la que debe recoger el veredicto y establecer, cuando corresponda, las consecuencias penales y civiles previstas por la ley.

El procedimiento hasta llegar al juicio

La intervención del Jurado no comienza directamente con la celebración de la vista. Cuando durante la investigación aparece una imputación por un delito cuya competencia corresponde al Tribunal del Jurado, el juez de instrucción debe valorar la procedencia de iniciar este procedimiento.

El juez informa a las partes y convoca una comparecencia en la que el Ministerio Fiscal, las acusaciones y la defensa concretan sus posiciones. Durante la instrucción pueden solicitarse las diligencias de investigación que resulten pertinentes.

Finalizada esta fase, el juez puede acordar el sobreseimiento o continuar el procedimiento. Si considera que existen elementos suficientes y concurren los requisitos legales, se llega a la apertura del juicio oral. El auto de apertura debe determinar, entre otros aspectos, los hechos que serán objeto de enjuiciamiento, las personas que podrán ser juzgadas y el órgano competente para celebrar el juicio.