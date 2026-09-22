RTVE solicitará dejar a España sin Eurovisión un año más para boicotear a Israel

El presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, ha anunciado que propondrá al Consejo de Administración de RTVE que España no participe en el festival de Eurovisión de 2027 como muestra de rechazo a la participación de Israel en el festival.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Control Parlamentario de la Corporación, José Pablo López ha afirmado que planteará que se mantenga la suspensión de la participación de España en el certamen. Además, ha argumentado que RTVE ha planteado ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER) la exigencia de que se cambien las normas éticas dentro de la corporación europea.

Antisemitismo

Asimismo, ha comentado que ha llevado a cabo presiones "con firmeza" para que se endurezcan las reglas de gobernanza y se penalicen los intentos de instrumentalización política, así como que se garantice la neutralidad con los patrocinios y el festival.

Por otra parte, ha explicado que resulta "profundamente doloroso" que la radiotelevisión pública de Israel participe en la organización. Ha defendido que no se puede hacer "una evaluación complaciente" ante la "asignatura pendiente" que supone, para la Corporación pública española, la presencia de Israel. Así, la postura antisemita de RTVE persiste un año más.

Las últimas modificaciones de Eurovisión aprobadas para la edición de 2027 introducen cambios tanto sobre la elección de la sede como sobre las condiciones de participación. El principal cambio establece que la televisión del país ganador podrá quedar excluida de la organización de la siguiente edición "si un conflicto armado, una situación geopolítica sensible u otra situación material afecta a la seguridad o estabilidad del país o la región vecina".