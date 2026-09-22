El programa Salvados emitió este domingo una rectificación sobre el especial dedicado a la trayectoria política de Rita Barberá, difundido el 6 de septiembre. La aclaración se centró en el tratamiento del denominado caso Taula y precisó que la Audiencia Provincial de Valencia decretó el sobreseimiento de la causa al no haberse acreditado los hechos.

La aclaración apareció al comienzo de la entrega dedicada al humorista Joaquín Reyes. El programa incluyó un comunicado en pantalla en el que precisó el resultado judicial del procedimiento mencionado en el especial sobre la exalcaldesa de Valencia.

"El programa Salvados aclara: en relación con el programa Salvados emitido el 6 de septiembre de 2026, donde se explicaba el conocido caso Taula, se hace constar que la Audiencia Provincial de Valencia acabó decretando el sobreseimiento de la causa, por no haberse acreditado los hechos", señalaba el texto difundido por el espacio.

La precisión se refiere a una causa relacionada con una investigación por presunto blanqueo de capitales mediante donaciones simuladas en el Partido Popular de Valencia.

El comunicado incorpora así al relato emitido en el programa el desenlace judicial de ese procedimiento: el tribunal acordó el sobreseimiento porque no consideró acreditados los hechos objeto de investigación.

El tratamiento del caso Taula

El caso Taula formó parte del contenido del programa emitido el 6 de septiembre, dedicado a la carrera política de Rita Barberá. La dirigente valenciana, fallecida en noviembre de 2016, ocupó la Alcaldía de Valencia durante más de dos décadas.

En ese especial participaron, entre otros, el expresidente de la Generalidad Valenciana Francisco Camps, el exministro José Manuel García-Margallo, el exalcalde de Valencia Joan Ribó y la exconcejala Mayren Beneyto.

La rectificación posterior introduce una precisión relevante sobre el estado judicial de una de las cuestiones abordadas en aquella emisión. El procedimiento al que hace referencia el programa no terminó con una declaración de los hechos investigados como acreditados, sino con el sobreseimiento acordado por la Audiencia Provincial de Valencia.

De este modo, la emisión posterior incorpora expresamente una circunstancia procesal que no había quedado reflejada en el especial inicial.

Una aclaración sobre el desenlace judicial

La diferencia entre informar de una investigación judicial y hacerlo sobre su resultado resulta especialmente relevante cuando se describen hechos sometidos a un procedimiento penal.

En este caso, la rectificación de Salvados identifica tanto el órgano judicial como la decisión adoptada: la Audiencia Provincial de Valencia acordó el sobreseimiento de la causa al considerar que no se habían acreditado los hechos.

El comunicado no modifica el hecho de que el denominado caso Taula fuera objeto de investigación, pero sí incorpora cuál fue el desenlace de la causa mencionada en el programa.

La aclaración se produjo dos semanas después de la emisión del especial sobre Rita Barberá y quedó integrada en la emisión del programa del 20 de septiembre.

El especial sobre Rita Barberá

El estreno de temporada de Salvados —producido por Jordi Évole y presentado por Gonzo— estuvo dedicado a reconstruir diferentes etapas de la trayectoria política de Barberá, desde su llegada a la Alcaldía de Valencia hasta su salida de la primera línea política.

Cabe señalar que a pesar de todos los casos de corrupción que cercan al PSOE o la crisis por la invasión de Ceuta, Salvados escogió dedicar su primer programa de la temporada a la trayectoria política de Rita Barberá.

El programa abordó también las investigaciones judiciales que afectaron al entorno del Partido Popular valenciano durante los últimos años de su etapa al frente del Ayuntamiento.