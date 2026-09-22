Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza el ataque a los jueces y la imputación de Begoña.

De atacar a los jueces a lanzarse contra el jurado

El juez Juan Carlos Peinado se jubila esta semana y, antes de despedirse de su carrera, ha abierto juicio con jurado a la esposa del presidente del Gobierno por prevaricación y tráfico de influencias. El País insiste en calificar de "polémica" la investigación de una causa en la que han intervenido hasta seis jueces y en la que todos coinciden en que Begoña Gómez "ofreció favores o influencias para proyectar su carrera profesional". A partir de ahora será la Audiencia de Madrid la que decida, entre otras cuestiones, si cita a declarar a Pedro Sánchez y a Félix Bolaños en un juicio que no se va a celebrar de manera inmediata; dice La Razón que podría tardar hasta diez meses y es muy posible que el presidente espere a conocer esa fecha para activar el botón electoral con el convencimiento de que la imagen de su esposa en el banquillo, lejos de perjudicarle, puede movilizar a su electorado. Ellos, Gobierno y PSOE, ya han dictado sentencia: inocente y, por si acaso, dice Ignacio Camacho, "Cándido espera al final del trayecto para amarrar con su magia jurídica los cargos que puedan quedar sueltos".

Con la imputación de Begoña se activaron las cloacas

Si ayer El Debate hablaba de el Gitano, un narcotraficante de Badajoz al que los emisarios de Leire Díez le pidieron "dar un sustillo" a la jueza Biedma, hoy cuentan que Sáenz de Tejada, el juez expulsado de la carrera, ha confesado al digital que tuvo en su poder datos privados sobre la magistrada, desde su domicilio privado a la ubicación del colegio de sus hijas menores de edad. Esta información es de una enorme gravedad, ya que supone la primera vez que un miembro de las cloacas reconoce el espionaje a la instructora del caso contra el Hermanísimo. Otro de los implicados en las cloacas es Alejandro Hamlyn. Reclamado en la Audiencia Nacional por el caso Hidrocarburos, fue excarcelado el pasado viernes en Dubái al no tramitar Exteriores la solicitud de entrega. Según avanza Vozpópuli, la Interpol se vio forzada a dejar libre al empresario porque el Gobierno no quiere que "cante" en España.

Dos hombres y un destino

ABC ilustra la actualidad del día con una fotografía del cierre de campaña en Castilla y León, en marzo del año pasado, en la que aparecen Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero muy sonrientes. Ninguno imaginaba en aquel momento el calvario judicial que les deparaba el futuro. Entonces, David Sánchez aún no había sido condenado y el expresidente no estaba todavía imputado.

Lo mejor es el titular: "Unidos por el banquillo". Y es que, junto a la apertura de juicio contra Begoña Gómez, la otra noticia del día es el paso dado por el juez Calama. Al magistrado de la Audiencia Nacional se le ha acabado la paciencia y ha dado un plazo de tres días a Zapatero para que entregue la documentación sobre las joyas incautadas en su despacho. El 17 de junio el exdirigente socialista le dijo al juez que en un plazo de diez días aportaría toda la documentación sobre el origen del botín para desmontar las acusaciones de contrabando y fraude fiscal. Tres meses han pasado y no ha entregado nada que acredite su legalidad. El silencio ha sido su respuesta. Calama ha solicitado un nuevo peritaje del botín y ha puesto fecha a las declaraciones de sus hijas, imputadas. Ambas deberán testificar el 30 de noviembre y, junto a ellas, también ha sido llamado el excargo de la SEPI al frente del rescate de Plus Ultra.

El PSOE, dispuesto a utilizar a los muertos para ganar

El PSOE ha puesto en marcha una recogida de firmas para revocar la suspensión de la Ley de Nietos. Una iniciativa con la que pretende presionar al Tribunal Supremo para que decida a la mayor brevedad posible acerca de la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados españoles en base a la instrucción añadida por la hermana de Óscar Puente. Mientras, según The Objective, la localidad madrileña de Tres Cantos ha pedido una auditoría por los 200 nuevos electores registrados en el municipio, constituido en 1991, ya en democracia. Siendo esto muy grave, nada es comparable a la relevancia del audio que publica Okdiario. El digital ha accedido a una grabación de la exlíder del PSOE en Argentina maniobrando para manipular el voto por correo de las pasadas generales. En el audio se oye a Lorena Suárez pedir pasaportes de muertos para votar a Sánchez por correo en 2023.

"Dedo en gatillo": como cirugía preferente

El País vuelve a cargar contra la Comunidad de Madrid acusando a un profesional del Hospital Ramón y Cajal de manipular las listas de espera. El diario de Prisa entrevista al señalado, Basilio de la Torre, jefe de cirugía ortopédica del citado centro hospitalario. El doctor admite haber "cambiado la prioridad de los pacientes porque había pacientes", pero matiza: "no tenía sentido que estuvieran como preferentes". Pone de ejemplo el caso de un paciente al que clasificaron como preferente cuando su dolencia no era grave. Padecía lo que se conoce como "dedo en gatillo", uno de los dedos de la mano que se le quedaba atascado en una posición doblada.

Las indios prefieren tener hijos

El periódico británico The Times, basándose en dos informes del Gobierno de Reino Unido no publicados, alerta de que las madres indias residentes en el país, a partir del tercer embarazo, abortan a las niñas o recurren a la fecundación in vitro eligiendo para la implantación a los embriones de sexo masculino. Ocurre algo similar en Canadá también con la población india. Pero no es algo exclusivo de esa comunidad. Lo hacen también los chinos, vietnamitas y surcoreanos ya en el primer embarazo, siempre dando prioridad a los niños por delante de las niñas.