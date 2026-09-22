Un motín en el campamento ilegal de Loma Colmenar y una agresión con arma blanca certifican el caos que asfixia a Ceuta

Noche de auténtica tensión y grave alteración del orden público en Ceuta. El paulatino deterioro de la convivencia y el colapso absoluto de las infraestructuras de acogida en la Ciudad Autónoma han vuelto a estallar con crudeza este lunes. Según cuenta El Faro de Ceuta, varias unidades de la Policía Nacional se han visto obligadas a desplegarse con urgencia en el asentamiento de Loma Colmenar para contener un conato de motín originado por la saturación extrema del recinto y la improvisada instalación de módulos para menas.

La explanada, convertida de facto en un campamento donde malviven hacinados cientos de inmigrantes bajo el amparo institucional que otorga el marco del Real Decreto consensuado entre el Ejecutivo central de Pedro Sánchez y el Gobierno autonómico, se convirtió en un polvorín. La hostilidad y el caldeamiento de los ánimos entre los ocupantes forzaron una intervención policial exprés ante el riesgo inminente de que la turba tomara el control de las instalaciones.

Apuñalamiento frente a las puertas del CETI

Apenas a unos kilómetros de allí, la violencia volvía a desbordarse en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), concretamente en el entorno de la Hípica, donde decenas de familias se hacinan en tiendas de campaña improvisadas desde hace semanas. Una fuerte discusión derivó en un sangriento episodio cuando una mujer atacó a otra asestándole varias puñaladas en plena vía pública.

Fuentes policiales han confirmado la detención inmediata de la presunta agresora tras una rápida intervención en el lugar de los hechos. El suceso constata el grado de degradación y peligrosidad que rodea a estos campamentos informales que se extienden en el perímetro del centro de acogida.

'Vivienda patera' repleta de menas

La jornada negra en Ceuta no acabó ahí. En una operación paralela en la misma zona de Loma Colmenar, agentes de la Policía Nacional irrumpieron este lunes en un inmueble tras la avalancha de denuncias y quejas de los vecinos del barrio.

En el interior de la finca, los agentes localizaron una "vivienda patera" en cuyo interior se hacinaba una multitud de personas en situación irregular, entre ellos un numeroso grupo de menores de edad. Los investigadores mantienen abiertas las diligencias para acreditar el cobro sistemático de rentas ilegales a los inmigrantes, un paso indispensable para poder sentar en el banquillo a los propietarios por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.