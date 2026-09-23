Acordonan varias zonas del Congreso tras vaciarse un espray de gas pimienta en los baños

El Congreso de los Diputados ha acordonado los baños y varias zonas próximas de uno de sus edificios después de que se produjera el vertido de un espray tóxico en el lugar, según han confirmado fuentes de la Cámara Baja.

La zona afectada se encuentra en el edificio situado en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo, justo frente al Palacio del Congreso, donde desde las 9:00 horas de este miércoles se desarrolla la habitual sesión de control al Gobierno.

El aviso del incidente se ha recibido a las 10:26 horas, después de que varios empleados fueran alertados por la presencia de un fuerte olor en los baños. Al acudir hasta allí, han encontrado a una mujer vomitando.

La afectada se encontraba de visita en el Congreso como parte de una delegación de Mauritania y ha sido atendida por los servicios médicos de la Cámara.

Como consecuencia, la Policía ha decidido precintar varias dependencias del Congreso, incluyendo una de las cafeterías.

El suceso se ha producido la misma mañana en la que, en plena sesión parlamentaria, una diputada del Partido Popular ha sido expulsada del hemiciclo tras mostrar un bote de gas pimienta. Ana Vázquez exhibía el aerosol para denunciar que las niñas de Ceuta se ven obligadas a portar este tipo de productos para protegerse frente a la violencia que se ha intensificado en la ciudad tras la llegada masiva de inmigrantes el pasado mes de julio.

"¡Lleva un arma!", le ha acusado entre gritos la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que seguidamente le ha pedido que abandonara la sala. "Según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma", ha dicho exactamente.

Ya fuera de la sala, la parlamentaria del PP ha calificado de "surrealista" lo ocurrido y ha acusado a Armengol de desconocer el reglamento de armas, pues el bote de 30 mililitros que ha exhibido estaba vacío. En el pasillo, ha avanzado ante la prensa que acudiría a la comisaría del Congreso para entregar el espray.

Ahora, los equipos de seguridad del Congreso han comenzado a revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia con el objetivo de esclarecer el origen del incidente.