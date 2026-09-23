Ana Vázquez niega haber rociado gas pimienta en el Congreso tras la polémica con Armengol

La diputada del Partido Popular, Ana Vázquez, se ha desmarcado rotundamente de las acusaciones que la vinculaban con la aparición de un gas irritante en las dependencias de la Cámara Baja. Durante la mañana de este miércoles, varias zonas y baños de uno de los edificios parlamentarios tuvieron que ser clausurados tras detectarse que alguien había vaciado un espray tóxico en su interior.

El incidente ha coincidido en el tiempo con la sesión de control al Gobierno en el pleno, donde se ha vivido un momento de gran tensión. La presidenta de la institución, Francina Armengol, ha exigido a la diputada popular que abandonara el hemiciclo tras reprocharle el hecho de enseñar un "arma" desde su escaño. El objeto en cuestión era un bote de gas pimienta que Vázquez había exhibido durante su intervención dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar la inseguridad en las calles.

Frente a la controversia generada, la representante del Grupo Popular ha querido aclarar de inmediato las circunstancias de su gesto. Vázquez ha detallado que el recipiente que mostró estaba completamente vacío y que, como medida de precaución adicional, lo había precintado con celo antes de introducirlo en el salón de plenos, precisamente para evitar que cualquier resto de la sustancia pudiera causar molestias o picor a los presentes. Asimismo, ha recordado que la tenencia de este tipo de objetos para defensa personal no constituye un delito, por lo que podría haberlo llevado lleno sin infringir la ley.

El desalojo por motivos de seguridad se ha producido en unas instalaciones distintas, concretamente en uno de los edificios de ampliación de la Cámara, situado en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo, justo enfrente del Palacio principal. Fuentes parlamentarias han confirmado el cierre de los aseos y pasillos aledaños tras percatarse del fuerte olor a producto químico.

En una entrevista concedida a Antena 3, la diputada gallega ha desmentido cualquier relación con este suceso y ha asegurado que ni siquiera ha pisado ese bloque durante la jornada. "Yo no he vaciado nada en el baño", ha sentenciado Vázquez, recordando que en ese inmueble no está su despacho y que, tras el choque con la presidenta de la Cámara, ha dedicado su tiempo íntegramente a atender a los medios de comunicación.

Ante los intentos de algunos sectores de vincular su protesta política con el acto vandálico, Vázquez ha rechazado participar en lo que considera una polémica artificial diseñada para distraer la atención de los verdaderos problemas de seguridad ciudadana que sufre España. "Es surrealista lo que intentan decir", ha afirmado la dirigente popular ante este relato alarmista, zanjando la cuestión con una negativa a seguir alimentando especulaciones infundadas. "No voy a atender estas tonterías", ha concluido la política del Partido Popular.