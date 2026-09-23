Así es el espray de pimienta homologado que ha desatado la polémica en el Congreso

El tenso episodio vivido este miércoles en la Cámara Baja ha vuelto a poner bajo el foco mediático el uso y la regulación del gas pimienta en nuestro país. La controversia estalló en plena sesión de control cuando Francina Armengol, presidenta del Congreso, ordenó la salida de la diputada popular Ana Vázquez por mostrar desde su escaño un pulverizador de este tipo para visibilizar la situación de inseguridad en Ceuta, un gesto que desde la Mesa fue tachado como la tenencia de un "arma".

La crispación fue a más poco después, cuando los servicios de seguridad se vieron obligados a evacuar y precintar varios aseos del edificio anexo tras la emanación de un espray irritante que causó indisposición a una integrante de una delegación oficial.

Este suceso ha avivado la incertidumbre social sobre el marco normativo que rodea a estos dispositivos, sus efectos reales y los requisitos exigidos para poder portarlos legalmente en la calle.

¿Es legal el espray expuesto por Ana Vázquez en el Congreso?

El bote de gas pimienta exhibido este miércoles en el hemiciclo por la diputada Ana Vázquez es un Fito Defensa 50, uno de los aerosoles de autodefensa personal más populares, extendidos y vendidos en el mercado español.

Desarrollado por la industria farmacéutica española A.S.A.C. Pharma, este producto en concreto representa el ejemplo clásico de espray de pimienta legal autorizado para el uso civil en España.

Se trata de un dispositivo de bolsillo de 30 mililitros, diseñado con un tamaño compacto (aproximadamente 10 centímetros de alto) para ser transportado de forma discreta en bolsos o chaquetas. Su formulación está compuesta por oleoresina capsicum (un extracto natural de pimiento picante) que, al accionarse, dispara un chorro direccionado capaz de incapacitar a un agresor de forma inmediata. Sus efectos provocan lagrimeo severo, ceguera temporal por cierre involuntario de párpados y una intensa sensación de ardor en las vías respiratorias durante un periodo de 30 a 45 minutos, todo ello sin generar secuelas permanentes en la salud.

A diferencia de los aerosoles prohibidos o de importación irregular, el Fito Defensa 50 está plenamente homologado por el Ministerio de Sanidad (bajo el número de registro oficial DGSP-23-33-SDP) y catalogado por la Dirección General de la Policía. Su venta es totalmente libre y legal en España para cualquier persona mayor de 18 años, siempre que se adquiera en armerías autorizadas tras presentar el DNI. Su precio habitual en el mercado oscila entre los 14 y los 16 euros.

A pesar de ser un producto homologado para la autodefensa civil, su exhibición y eventual uso en sedes institucionales u oficiales —como el Congreso de los Diputados— está sujeto al estricto control de las fuerzas de seguridad y al reglamento interno de la Cámara, lo que motivó la intervención de la presidencia de las Cortes.