Calama interroga el viernes a Verhoeven, el imputado por Plus Ultra que ha sido detenido en Alemania

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama interrogará este viernes a Simon Leendert Verhoeven, un investigado por blanqueo de capitales al que se le considera como el cerebro de la trama de blanqueo de Plus Ultra.

Leendert Verhoeven pasará a disposición judicial española este jueves después de haber sido detenido en Alemania a finales del pasado mes de agosto tras emitir la Audiencia Nacional una orden europea de detención. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional lo situaba como el cerebro del presunto blanqueo de capitales que la trama Plus Ultra habría realizado con fondos procedentes de Venezuela vinculados a uno de los que fuera de los máximos accionistas de la aerolínea, Rodolfo Reyes.

Según ha podido confirmar Libertad Digital, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 interrogará al ciudadano neerlandés este viernes para ahondar sobre la presunta trama de blanqueo que habría ideado para Plus Ultra. El nombre de Verhoeven aparece en la causa al comienzo de la misma, cuando la Fiscalía francesa apuntó en octubre de 2024 hacia el exacreedor de la compañía como el cerebro de una trama de blanqueo de capitales orquestada en torno a Plus Ultra.

Desde ese momento, Verhoeven se enontraba investigado por la justicia y huido de la misma, ya que las autoridades policiales no habían podido dar con él. Las autoridades judiciales francesas y suizas trasladaron el caso a España porque la trama de blanqueo podría haber destinado fondos del propio rescate de la aerolínea propiciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), valorado en 53 millones de euros.

De hecho, el sumario de Plus Ultra recoge un oficio de la UDEF en el que la policía judicial española intervino numerosas joyas, relojes y lingotes de oro en una propiedad que el neerlandés tiene en Mallorca. En casa de Verhoeven, la policía judicial española encontró numerosos relojes de lujo. Entre ellos, constan en el oficio:

Reloj OMEGA SPEEDMASTER plateado, con número de serie 82456623 (DOCUMENTO 01).

Reloj DATE JUST, con número de serie 1K63T365 (DOCUMENTO 02).

Reloj dorado PATEK PHILIPPE (DOCUMENTO 03).

Reloj OMEGA DE VILLE, con número de serie 88956629 (DOCUMENTO 04).

Reloj GERALD GENTA, con número de serie G.36347 (DOCUMENTO 05).

Reloj MONTBLANC de color negro con número de serie PL23952 el cual está presentado en un estuche de forma rectangular de color negro (DOCUMENTO 06).

de color negro con número de serie PL23952 el cual está presentado en un estuche de forma rectangular de color negro (DOCUMENTO 06). Reloj ARTYA, pieza única 267 (DOCUMENTO 07).

Reloj CHRISTOPHE CLARET, con número de serie OGOO1AVE15 (DOCUMENTO 08).

Reloj BREGUET marine, referencia 5857 con número de serie 1438 (DOCUMENTO 09).

Reloj BAUME MERCIER, modelo capeland número de serie 5136400 (DOCUMENTO 10).

Reloj PATEK PHILIPPE, modelo Year 2000 con número de serie 3202431 (DOCUMENTO 11).

Reloj LONGINES modelo calibre L899.5 con número de serie 54518669 y documentación (DOCUMENTO 12).

modelo calibre L899.5 con número de serie 54518669 y documentación (DOCUMENTO 12). Gargantilla dorada rosa con forma de felino (DOCUMENTO 13).

Un (1) anillo con la forma del cuerpo completo de un felino, un (1) par de pendientes con la forma de la cabeza de un felino y un (1) colgante de color dorado del cual cuelga un objeto en forma de felino (DOCUMENTO 14).

Pulsera plateada con piedras de color verde (DOCUMENTO 15) e incluso un conjunto de nueve anillos, todo ello englobado en (DOCUMENTO 16).

Seis (6) pares de pendientes de diversos colores y un (1) pendiente de color morado (DOCUMENTO 17).

Un (1) collar con formas esféricas de color perlado , una (1) pulsera dorada con piedras incrustadas cuyo color son dorado y plateado, un (1) colgante plateado con una piedra azul marino y una (1) cadena fina de color dorado (DOCUMENTO 18).

, una (1) pulsera dorada con piedras incrustadas cuyo color son dorado y plateado, un (1) colgante plateado con una piedra azul marino y una (1) cadena fina de color dorado (DOCUMENTO 18). Dos (2) lingotes de color dorado (DOCUMENTO 19) formado por un lingote de color dorado el cual tiene un peso de 100 gramos con número de serie 3932951 y un lingote de color dorado el cual tiene un peso de 50 gramos con número 3962230.

La policía judicial sitúa estas pertenencias como una forma de ocultar dinero procedente de actividades ilegales. Una sospecha que también pesa sobre las joyas encontradas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF también incautó en casa de una de las personas vinculadas al complejo entramado societario numerosa documentación, varios discos duros y realizó una copia de varios de sus dispositivos. Información que les habría ayudado a seguir la pista hacia Plus Ultra y Zapatero.

Fuentes jurídicas sitúan a Verhoeven como una de las personas que más información debe tener acerca de la trama de blanqueo de capitales después de que ya declarase el exconsejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, que prometió "aportar mucha información" sobre diversos actos de ingeniería financiera como "créditos puente" y ampliaciones de capital que inyectaban fondos a la aerolínea desde Puerto Rico.