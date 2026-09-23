Conde-Pumpido ataca al Supremo en un pleno exprés para justificar la inminente amnistía total a Puigdemont

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha arremetido contra el Tribunal Supremo para justificar la inminente amnistía total al expresidente catalán fugado Carlos Puigdemont tras el golpe del 1-O.

El Pleno del TC celebrado este martes ha deliberado sobre la ponencia del magistrado conservador José María Macías que proponía desestimar el recurso de amparo presentado por el exconsejero catalán, Jordi Turull, contra la resolución del Supremo que rechazaba amnistiar el delito de malversación por el golpe del 1-O. La mayoría izquierdista del Tribunal de Garantías compuesta, por 7 de los 12 magistrados, rechazaba la ponencia de Macías, por lo que el magistrado presentará una nueva propuesta de sentencia para estimar el recurso de Turull en el próximo Pleno del 6 de octubre. Conde-Pumpido anunciaba además que en el citado Pleno, él mismo acudirá con su ponencia para estimar el recurso de la exconsejera Dolors Bassa.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital destacan que "el Pleno del TC comenzaba aproximadamente a las 12:30 y finalizaba a las 14:00 horas, un pleno exprés de apenas hora y media en el que se ha intentado disimular lo que ya estaba decidido, y es que la mayoría izquierdista quiere amnistiar a todos los golpistas del 1-O. En realidad no ha existido deliberación y el Pleno ha durado hora y media porque Conde-Pumpido se ha enrollado en su intervención para intentar disimular, si no en una hora se hubiera finiquitado. Una vez más se ha impuesto el rodillo del presidente del Constitucional".

"Conde-Pumpido ha arremetido contra la Sala Penal del Supremo por excluir el delito de malversación de la Ley de amnistía del 1-O del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del TC ha calificado los argumentos del Alto Tribunal como ‘irracionales’ e ‘ilógicos’. Conde-Pumpido no puede ocultar su animadversión hacia el que fuera presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, y aprovecha cualquier ocasión para intentar desacreditarle desde el Constitucional", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "la nueva ponencia que redactará el magistrado Macías, siguiendo los argumentos de la mayoría izquierdista, apelará a la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución en relación con el derecho a la participación política y el principio de legalidad penal de los artículos 23.2 y 25.1 de la Carta Magna, respectivamente".

"El Constitucional va a basar su resolución para admitir el recurso de Turull en los argumentos presentados por la Fiscalía del Tribunal Constitucional, a pesar de que dichos argumentos no fueron expuestos previamente ante el Supremo. Van a tener más peso los argumentos esgrimidos por la Fiscalía del TC que los presentados por las defensas de los propios golpistas del 1-O", destacan.

"Conde-Pumpido ha roto una tradición del TC al anunciar que llevará su ponencia sobre Dolors Bassa al próximo Pleno, sin haberse aprobado previamente la sentencia de Turull. El presidente del TC no se fía del magistrado Macías y de un posible intento de dilatar la amnistía de los golpistas. Conde-Pumpido quiere aprobar la amnistía total de Puigdemont cuanto antes", concluyen.

Operación ‘amnistía total de Puigdemont’ en octubre

Tal y como publicó este diario, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, planea certificar la amnistía total del expresidente catalán fugado Carlos Puigdemont en octubre, una fecha muy simbólica ya que en ese mes se cumplen 9 años del golpe del 1-O. Una vez el TC acuerde la amnistía total de Turull y establezca su doctrina, la Sala Penal del Supremo y el instructor del 1-O, Pablo Llarena, deberán decidir si acuerdan la amnistía total solo de Turull y esperan a que se resuelvan cada uno de los demás recursos o bien acuerdan la amnistía total de todos los golpistas a la vez.

Previsiblemente, el Supremo acuerde la amnistía total de todos los golpistas una vez el TC resuelva el primer recurso de Jordi Turull. Esta decisión del Alto Tribunal supondrá que se dará por concluido el sumario de los golpistas fugados, dejando sin efecto las medidas cautelares de detención y, por tanto, Puigdemont podrá regresar ya a España tras escaparse hace 9 años.

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