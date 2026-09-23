El chat secreto de la cloaca del PSOE: "Estamos hablando de atacar a gente metida en las más altas instituciones"

Libertad Digital publica en exclusiva el chat secreto en el que las cloacas del PSOE de Pedro Sánchez conspiraron contra las más altas instituciones del Estado: "Estamos hablando de atacar a gente en las más altas instituciones (Consejo, Supremo, Constitucional, Fiscalía)".

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz instruye esta macrocausa de corrupción en la que se investiga una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez. LD desveló en mayo de 2025 la conspiración de la cloaca del PSOE para apartar a la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, y dinamitar el caso David Sánchez. Precisamente, la juez Biedma ha solicitado en los últimos días personarse en la causa como perjudicada y denunciar que la cloaca contactó con clanes de la droga de Badajoz para atacarla.

El grupo de WhatsApp creado por la cloaca del PSOE, al que ha tenido acceso este diario, fue creado en agosto de 2024, solo unos meses después de que el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, iniciara su investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de que la juez Biedma hiciera lo propio contra el hermano de Sánchez.

Este chat estaba integrado por la fontanera del PSOE Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset o el exjuez y actual letrado Luis José Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial por un delito de violencia psicológica habitual en el ámbito de violencia de género contra su exmujer. Precisamente, Sáenz de Tejada se convirtió en el principal ariete contra la juez Biedma en Badajoz.

El 26 de agosto de 2024, Leire Díez escribe en el chat haciendo referencia a un encuentro que van a mantener en los próximos días los integrantes de la cloaca del PSOE: "Lo más importante es que a la reunión llevéis documentos, todos los que podáis, en el formato que haga falta".

Al día siguiente, Luis José Sáenz de Tejada contesta: "Buenos días. Disculpad. Creo que lo fundamental es establecer una estrategia a inmediato, corto, medio y largo plazo, así como un relato, que claramente es mostrar la rama judicial de la policía patriótica que montaron".

"Igual de fundamental es saber los elementos e instituciones para desarrollar la misma. Estamos hablando de atacar a gente metida en las más altas instituciones (Consejo, Supremo, Constitucional, Fiscalía) y es importante saber la disponibilidad de quienes tienen que ser el brazo ejecutor de que se aplique la ley", añade.

"Se pueden llevar documentos, pero los documentos aislados, sin la estrategia y sin hacer denuncias que tengan todos los cabos atados y previendo cómo van a tratar de eliminarlas, solo sirve para un titular de un día", continúa Sáenz de Tejada.

Posteriormente, escribe el empresario Javier Pérez Dolset: "Estoy de acuerdo, pero las acciones que se pueden poner en marcha dependen de la 'munición' que tengamos, de ahí el poder ver la documentación para preparar el plan".

Chat secreto de la cloaca del PSOE.

Sáenz de Tejada, el conspirador contra Biedma y Marchena

Tal y como avanzó este diario, el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada presentó una denuncia contra varios jueces de Badajoz, entre ellos la juez Biedma, con el objetivo de apartar a la magistrada de la instrucción y dinamitar el caso del hermano de Pedro Sánchez:

Además, LD también desveló que la cloaca del PSOE señaló al magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, como objetivo tras la imputación del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. El propio Sáenz de Tejada les insta a actuar inmediatamente contra la Sala Penal del Tribunal Supremo y contra su entonces presidente, el magistrado Manuel Marchena. Todo ello, tras la imputación del fiscal general del Estado en el Alto Tribunal.

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