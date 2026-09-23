El Constitucional da la razón al Gobierno y aprueba el 'erasmus de ministros' con Francia

El Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido ha resuelto a favor del tratado de colaboración entre Francia y España firmado por el Gobierno de Pedro Sánchez que propone que los ministros puedan asistir junto a sus homólogos a los Consejos de Ministros del país vecino.

El Senado recurrió ante el Tribunal Constitucional el artículo 2.4 del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, que establece que un miembro del Gobierno de cada país sea invitado, por turnos, a las reuniones del Consejo de Ministros del otro al menos una vez cada tres meses. La Cámara cuestionó su compatibilidad con varios preceptos de la Constitución al considerar que la presencia de un ministro francés podía afectar a la composición y funciones constitucionalmente definidas del Gobierno.

Según ha destacado el Tribunal de Garantías mediante un comunicado, el pleno ha declarado por unanimidad que no existe contradicción entre el Tratado y la Constitución Española. El Constitucional asegura que no existe contradicción con la Carta Magna porque ambos Estados habrían intercambiado unas misivas en las que fijaban que realmente, los intercambios se darían "en los márgenes de dicho Consejo de Ministros, en una reunión por separado" y no en el Consejo habitual.

Teniendo en cuenta esta interpretación del tratado, el Tribunal "rechaza la premisa sobre la que se construyen todas las dudas en relación con la posible vulneración de los varios preceptos constitucionales", ya que la queja del Senado residía en que un miembro del Gobierno francés no debía asistir o ser partícipe en una reunión del Consejo de Ministros español, "entendido como órgano colegiado del Gobierno".

"Ese presupuesto no se corresponde con el sentido que ha de atribuirse al art. 2.4 del Tratado conforme a la interpretación acordada por las partes. La invitación al miembro del Gobierno francés no tiene por objeto su participación en una reunión del Consejo de Ministros español, sino su participación 'en los márgenes' de este y 'en una reunión por separado'", asevera la sentencia, que especifica que la expresión "en los márgenes" queda recogida en anteriores tratados de la Unión Europea como algo exterior al propio Consejo.

"No se contempla, por tanto, la incorporación ni la presencia del miembro del Gobierno francés en la reunión en la que el Consejo de Ministros actúa como órgano colegiado del Gobierno, sino la celebración de una reunión distinta y separada con ocasión de aquella", sentencia el Tribunal de Garantías.