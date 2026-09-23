El Gobierno repara la barrera neumática del Tarajal tras volver a perder presión varios módulos

La barrera neumática instalada en aguas próximas a la frontera del Tarajal, en Ceuta, ha vuelto a presentar desperfectos. Embarcaciones de Salvamento Marítimo han trabajado este miércoles en la reparación de varios módulos de la estructura, algunos de los cuales habían perdido presión y mostraban un aspecto parcialmente desinflado.

La infraestructura fue desplegada por el Ministerio del Interior el pasado 31 de julio y desde entonces ha registrado roturas y averías de forma recurrente. La actuación de este miércoles se produce mientras efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército mantienen la vigilancia en el entorno fronterizo.

Averías y pérdida de presión

La barrera flotante está formada por módulos neumáticos instalados en aguas próximas al paso fronterizo del Tarajal. Su función es delimitar el espacio fronterizo marítimo y facilitar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los intentos de acceso irregular por vía marítima.

Desde su instalación, distintos tramos de la estructura han sufrido pérdidas de presión. Los desperfectos se han relacionado con pinchazos, temporales y corrientes marinas, factores que han provocado en diferentes ocasiones que algunos módulos aparezcan desinflados o se desplacen de su posición inicial.

Los trabajos desarrollados este miércoles se han centrado en reparar los daños detectados en la estructura. La intervención se produce después de que varios módulos hayan vuelto a perder presión.

Una infraestructura instalada tras la sentencia del Supremo

La colocación de la barrera se produjo después de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 8 de julio, según la información de Europa Press. El fallo estableció que los rechazos en frontera no pueden aplicarse cuando los inmigrantes son interceptados antes de superar físicamente un elemento de contención fronterizo.

En este contexto, el Ministerio del Interior desplegó la estructura flotante en las inmediaciones del Tarajal. La instalación se produjo el 31 de julio, un día después de la invasión de inmigrantes registrada en Ceuta y coincidiendo con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ciudad autónoma, según Europa Press.

La barrera fue planteada como un elemento visible de separación en el espacio marítimo próximo a la frontera y como parte del dispositivo destinado a controlar los intentos de entrada irregular por mar.

Ceuta pide información sobre las mejoras fronterizas

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha calificado este martes como "previsible" el deterioro de la infraestructura.

Ramírez ha explicado que el Ejecutivo local ya contemplaba que el mal tiempo y las fuertes corrientes pudieran afectar al estado de la barrera, a partir de la experiencia acumulada con instalaciones similares en el litoral de la ciudad autónoma.

El portavoz también ha reclamado al Gobierno central información sobre las actuaciones de mejora de las infraestructuras fronterizas anunciadas para Ceuta y financiadas con fondos de la Unión Europea.

La reparación de este miércoles se suma así a las actuaciones realizadas desde el despliegue de la estructura para mantener sus módulos en condiciones de funcionamiento. La barrera continúa integrada en el dispositivo fronterizo del Tarajal, donde participan efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército.