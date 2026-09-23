El Gobierno ya ha colocado a 54 menores inmigrantes de Ceuta en la Península mientras tramita otros 300

Un total de 54 menores no acompañados que invadieron la ciudad autónoma a finales de julio ya han sido reagrupados con sus familias en la Península, mientras que otros 300 expidientes continúan tramitándose. Ante el colapso del sistema de acogida local, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha exigido acelerar el reparto de estos jóvenes por el territorio nacional para "desinflamar" la situación, evitando asumir responsabilidades y señalando directamente a la Unión Europea.

Desde Sagunto (Valencia), la titular de Juventud ha insistido en que "es imposible que Ceuta se haga cargo sola" del volumen actual de menores e intentó justificar la urgencia del traslado asegurando que el proceso administrativo no se detiene por llevarse a cabo en la Península. Rego defendió que la reagrupación familiar se efectúa donde se encuentren sus allegados, ya sea en España, la UE o Marruecos, y presionó a las autoridades ceutíes para que activen la derivación, recordando que el Ejecutivo central ha puesto sobre la mesa 90 millones de euros para financiar estos movimientos.

Al ser cuestionada por las declaraciones de Pedro Sánchez sobre los fallos de vigilancia en la frontera por parte de Marruecos, la ministra admitió ver "poco probable que Marruecos no supiera nada de que se movían más de 80.000 personas". Sin embargo, en lugar de exigir responsabilidades al régimen alauita o reforzar el control fronterizo, Rego arremetió contra la estrategia de "externalizar y militarizar fronteras", culpando a la política europea de no ofrecer "vías legales y seguras".

Fiel al discurso que defienden desde el PSOE, Rego no desaprovechó la ocasión para atacar Partido Popular reprochándoles su apoyo a los acuerdos comunitarios que delegan la gestión de las fronteras exteriores en terceros países. Según la ministra, episodios como los vividos en la valla de Ceuta son "una consecuencia directa de esta política migratoria" de "alquilar la frontera a Marruecos", instando a Bruselas a realizar una revisión de sus políticas migratorias en lugar de apostar por el blindaje de los límites nacionales.